Koningsdag 2023: Hier vier je de verjaardag van de Koning in West-Friesland

Het is weer zover! De dag dat heel het land oranje kleurt om samen de verjaardag van onze Koning te vieren. Ook in West-Friesland wordt Koningsdag groots gevierd. In ons overzicht lees je welke activiteiten er vandaag houden worden in de verschillende gemeenten.

In Enkhuizen wordt Koningsdag op traditionele wijze gevierd, zoals ze dat al bijna 100 jaar doen. Om 8 uur 's ochtends worden de klokken geluid en een kwartier later wordt er een concert met gezellige muziek op de toren gehouden. De rest van de dag klinkt er oud Hollandse muziek van een draaiorgel en is er een stukje vrijmarkt. Oeuvreprijs in de gemeente Medemblik In de gemeente Medemblik wordt Koningsdag op verschillende locaties gevierd. In Wervershoof wordt de dag afgetrapt met een vrijmarkt om 8.30 uur en om 10 uur wordt de oeuvreprijs uitgereikt aan dé vrijwilliger van Wervershoof. Daarna wordt er een concert gegeven door de fanfare. Het programma wordt voortgezet met livemuziek en er zijn verschillende activiteiten voor kinderen zoals schminken en springkussens.

“We vinden het belangrijk dat er iets te doen is in Medemblik" Laura Andrea van het Oranje comité Medemblik

Na een jaar afwezigheid kan er vandaag ook weer Koningsdag gevierd worden in de stad Medemblik. Nadat het oude bestuur vorig jaar is gestopt, vanwege een tekort aan vrijwilligers, besloot onder andere Laura Andrea uit Medemblik de handschoen op te pakken. Inmiddels is er een compleet nieuw comité gevormd, zijn er tientallen vrijwilligers en is het programma gevuld. “We vinden het belangrijk dat er iets te doen is in Medemblik", vertelde Laura Andrea eerder aan WEEFF/NH. In Wognum start Koningsdag om 9.30 uur met de vrijmarkt op het handbalveld en daarna is er een Versierde Fietsenparade. Kinderen kunnen hun versierde fiets of step laten zien en samen met de fanfare een rondje om het A-veld maken.

Foto: Nieuwe Oranje comité van Medemblik - WEEFF

Kamelenrace in Venhuizen In de gemeente Drechterland worden er in Venhuizen veel spelletjes voor kinderen georganiseerd. Er is een fietspuzzeltocht en een doolhof en er zijn meerdere springkussens. Dit jaar is er ook iets nieuws: een heuse Kamelenrace. Hierbij kunnen kinderen op speelgoedkamelen "racen". Er is livemuziek en een theatervoorstelling en 's avonds is er een DJ voor de jeugd. In Hoogkarspel is er een vrijmarkt op het Raadhuisplein en wordt er een zeskamp georganiseerd voor basisschoolleerlingen. Ook is er een Oranje Loterij trekking. Stede Broec geniet van een foodfestival In de gemeente Stede Broec is er in Grootebroek en Bovenkarspel zoals elk jaar een vrijmarkt van 6 tot 12 uur. Om 10 uur wordt de vlag gehesen door burgemeester Wortelboer en het Wilhelmus wordt gezongen. 's Middags zijn er verschillende activiteiten op het grasveld en de parkeerplaats, zoals livemuziek van vier bandjes en een DJ en een groter 'foodfestival'.

Foto: Voorgaande editie van de vrijmarkt in Stede Broec. - WEEFF

Struinen op de vrijmarkt in Koggenland In de gemeente Koggenland wordt Koningsdag op traditionele wijze gevierd met een vrijmarkt in Avenhorn en De Goorn. Er is een optreden met twee clowns voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar en er zijn verschillende activiteiten zoals een fiets- en wandeltocht en kinderspelen met springkussens en schminken. Obdam viert dit jaar een speciaal jubileum, namelijk het 100e jubileumjaar van Oranje feesten Obdam. Er wordt dan ook een grote opkomst verwacht. Het programma begint in de ochtend met de feestelijke opening van de vrijmarkt door een wethouder en fanfare. 's Middags staat er een vol programma op de planning, waaronder klaverjassen en keezen in cultureel centrum "De Brink". Op het sportveld zijn er voor kinderen koningsspelen met allerlei activiteiten. Voor de ouderen is er een rustiger programma, zoals jeu de boules. Op onderstaande kaart zie je een volledig overzicht van de activiteiten op Koningsdag:

Het programma van Berkhout begint om 9.00 uur bij Café de Ridder, waar de vlag wordt gehesen met de burgemeester en muziekvereniging de Volharding. Tot 12.00 uur is er een vrijmarkt en zijn er allerlei spelletjes te doen. Om 14.00 uur vindt de Koning Willem Fietstocht plaats, waarbij er twee routes te kiezen zijn. Vanaf 10.00 uur wordt in Ursem de vlag gehesen op het Batterplein. Er is een vrijmarkt en DJ Djesse draait leuke hippe muziek. Om 10.30 uur is er een Grote Bingo voor alle jeugd van 9 tot en met 14 jaar. Om 12.30 uur wordt het ochtendprogramma afgesloten. Tussen 14.00 en 15.00 uur is er een fiets- en wandeltocht en bij Café de Rode Leeuw. 'Koningstocht' in Opmeer en Spanbroek In Spanbroek en Opmeer worden de Koningsspelen georganiseerd op het VVS'46 terrein. Van 9.30 tot 12.00 uur kunnen alle leeftijden meedoen aan verschillende spelletjes en sportactiviteiten. Na de ochtendactiviteiten staat er een Koningsavontuur op het programma. Om 13.00 uur start de 'Koningstocht' bij Café Vroeg of Laat, waarbij de deelnemers op zoek gaan naar de Koningen in het dorp. De tocht eindigt om 15.00 uur in het café, waar een Oranje-Feest vol gezelligheid plaatsvindt.

Foto: 2.000 tompoucen op Koningsdag 2022 in Hoogwoud - WEEFF

Ook in Hoogwoud zijn er allerlei activiteiten georganiseerd. Van 10.00 tot 13.00 uur is er een spelletjesprogramma bij het zwembad en wordt er een loterij gehouden met leuke prijzen. In de middag begint de fietstocht, waarbij er twee afstanden en verschillende puzzels zijn uitgezet. Voor de kinderen is er dit jaar ook een poppenkast. Daarnaast zijn er meer stormbanen dan voorgaande jaren, die groter en ook leuker zijn voor oudere kinderen. Tegelijkertijd kunnen mensen ook nog klaverjassen. Optredens op de Roode Steen In Hoorn gaat het er op Koningsdag altijd feestelijk aan toe. Op de Roode Steen zullen van 11.00 tot 20.00 uur verschillende optredens plaatsvinden. Naast de gebruikelijke vrijmarkt is er dit jaar een uitgebreid programma met allerlei festiviteiten. Het belooft een gezellige dag te worden waar jong en oud zich zeker zullen vermaken.