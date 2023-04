Cafés Nieuwmarkt straks wekenlang slecht bereikbaar voor vracht: "Kan beter in de winter"

De Nieuwmarkt staat vol met horecazaken en op dit moment is voor de leveranciers met zware wagens één route mogelijk: de Sint Antoniebreestraat. Tussen maandag 8 mei en zaterdag 10 juni kan het plein niet worden bereikt door voertuigen zwaarder dan 7,5 ton door bouwplannen aan die weg. Een groot probleem voor de ondernemers: "Ik vraag me af hoe 1500 liter bier hier dan heen moet komen."

"We moeten los van de venstertijden waarop we nu mogen leveren, zodat we kleinere levering aankunnen in de binnenstad"

"Het is wel goed dat er iets aan de veiligheid gedaan wordt", vindt Burger. En ook Den Ouden is voor het plan van alternatief vervoer zoeken. "We zijn al heel lang bezig met de proeven voor vervoer op het water. Dat zou echt perfect zijn om nu weer uit te proberen, maar of we er al helemaal klaar voor zijn om dan vanaf het water naar de cafés te vervoeren weet ik niet."

Het is niet de eerste opbreking rondom de Nieuwmarkt. Ook de Geldersekade ligt op dit moment overhoop en daarbij is verkeer in het stadscentrum überhaupt een lastig punt. Dat merkt ook eigenaar van restaurant-café In de Waag Priscilla den Ouden: "Nu hebben leveranciers het al lastig om zes keer per week op tijd te komen, laat staan straks."

Ook de gemeente zet in op dit vervoer op het water: "Hoe vervelend het ook is, het geeft ons wel de kans om samen met de ondernemers te kijken naar hoe we de bevoorrading van zo'n druk gebied anders kunnen organiseren", vertelt een woordvoerder. "We moeten in de toekomst kijken naar nieuwe manieren van transport in de binnenstad om de kwetsbare kades en bruggen te ontzien."

Ook beide café-eigenaren zien dit alternatieve vervoer als onontkoombaar: "Het kan echt, maar het is gewoon heel gecompliceerd. Er zullen hier meer kleine elektrische autootjes komen te rijden", zegt Den Ouden. Ze vindt het belangrijk dat het 'normale stadsleven' zo min mogelijk leidt onder alle wijzigingen, en denkt dat we anders moeten denken dan het leveren van grote hoeveelheden zoals nu: "We moeten los van de venstertijden waarop we nu mogen leveren, zodat we kleinere levering aankunnen in de binnenstad."