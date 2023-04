Fort Kijkduin maakt kans op titel: mooiste Fort van Nederland

Wat is het mooiste fort van Nederland? Er kan gestemd worden: 88 forten in Nederland dingen mee naar de titel en Fort Kijkduin in Huisduinen is een van de koplopers.

“De prijs is ‘de eer’”, zegt Audrey Satoer, bedrijfsleider van Stichting Erfgoed Den Helder. “Het zou voor ons een enorme eer zijn als we van alle mooie forten in Nederland in de top 5 behalen. We streven naar de nummer 1 positie, maar de concurrentie is groot.”

De wedstrijd wordt georganiseerd door tijdschrift Fort! Magazine, onderdeel van Stichting Liniebreed Ondernemen. Deze stichting zet zich in voor het behoud van forten in heel Nederland. In Den Helder en Huisduinen doen in totaal vier forten mee aan de wedstrijd: naast Fort Kijkduin zijn dit Fort Erfprins, Fort Harssens en Fort Westoever. Er staan 34 Noord-Hollandse forten in de lijst.

Stemmen kan nu ongeveer een week en in die tijd heeft Fort Kijkduin al een flinke voorsprong op de meeste andere forten weten te behalen. “We zijn gelijk hard gaan promoten binnen ons netwerk, op social media, maar ook hier bij de balie hebben we een aankondiging staan. Voornamelijk bezoekers uit de omgeving vinden het leuk om hun stem uit te brengen, de reacties zijn heel positief.”

Het resultaat is zichtbaar: Fort Kijkduin staat met ruim 400 stemmen momenteel op plek 4, en is een van de 6 forten met meer dan 300 stemmen.

Op 1 juli sluit de eerste stemronde. Er blijft dan een top 5 over, waar daarna op gestemd kan worden.