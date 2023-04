Kleine groene buffer tussen Velsen-Noord en industrie ineens helemaal weg: 'Pijnlijk'

Een klein stukje groen moet er zijn tussen aan de Wijkermeerweg tussen Velsen-Noord en de industrie. Maar die was vorige week ineens helemaal verdwenen en opgeslokt in een bouwterrein waar bedrijven gaan komen. Tot ontsteltenis van Hans Jaspers, die zich in de loop van de jaren met hart en ziel heeft ingezet voor groen in het dorp. "Pijnlijk", noemt hij het. Volgens Wijkwethouder Sander Smeets van de gemeente Velsen is er sprake van een misverstand. "Het groen komt terug, maar dat is slecht gecommuniceerd door de gemeente."

Zorgen om groenstrook in Velsen-Noord - NH Nieuws

Het artikel is een vervolg op de video.

Hans was deel van het Wijkplatform Velsen-Noord, waarin betrokken burgers gesprekspartner waren van de gemeente. Dat verdween uit onvrede over allerlei beslissingen van de gemeente. Groen was zijn onderwerp. "Dus toen ik dit zag.... dacht ik: dit kan niet."

Wethouder Smeets snapt dat maar al te goed. "Het gaat nu niet alleen om de groenstrook. Je ziet hier ook echt dat het vertrouwen in de gemeente gewoon niet groot is. Dat gaat veranderen: vanaf komende maand is er een 'verbinder' aangesteld, tussen gemeente en het dorp. Dat moet er voor gaan zorgen dat dit soort misverstanden niet meer voorkomt."

Was niks, wordt wel wat

Volgens Kuuk, het groenbedrijf uit het dorp dat het werk verricht, kan het er alleen maar mooier op worden bij de groenstrook: "Het was niks, en het wordt wel wat."

Eigenlijk zou het bedrijf alleen de bouwgrond een paar meter van de stoep onder handen nemen en daar werken aan fundatie voor een ander bedrijf. De strook met struiken zou met rust gelaten worden. Uiteindelijk stelde het bedrijf zelf voor de strook meteen in de werkzaamheden mee te nemen.

"Anders zou het heel lelijk worden en zouden de funderingen te zien zijn. Nu is het opgehoogd. Straks wordt er gras ingezaaid en in het nieuwe plantseizoen kunnen er dan bomen of planten geplant worden."