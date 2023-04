Levensgroot statement op de gevel: Amsterdams café De Blaffende Vis steunt prinses Amalia

Prinses Amalia schittert dit jaar studentikoos op de gevel van de kroeg, met daaronder de tekst 'Laat Me' van Ramses Shaffy: "Omdat wij vinden dat zij een mooie onbezorgde studententijd verdient, net zoals iedereen", zegt kroegbaas Bob Brockhoff.

De kroeg besloot daarom de jaarlijkse 'knipoog' met hun bekende kunstwerk nu een serieus tintje te geven.

Bedreigingen

Afgelopen oktober werd duidelijk dat Amalia niet langer in haar studentenhuis in Amsterdam woont, omdat er sprake is van een dreiging. Wat de dreiging precies inhoudt, is op dit moment niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het grote invloed heeft op het leven van de 19-jarige prinses: ze komt naar eigen zeggen weinig meer buiten.

De Amsterdamse kroegbaas heeft dan ook een wens voor haar. "Ze heeft een zware tijd achter de rug, en we hopen echt dat ze in een rustiger vaarwater komt."

Een feestje voor Amalia

Ondanks dat de gevel al een paar dagen te zien is, wordt 'ie pas om middernacht officieel onthuld. Brockhoff: "Met een lichtshow, rook en een zanger die het liedje Laat Me zingt, maken we er voor haar een groot feest van."