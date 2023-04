Stadsjungle met wilde beesten in de Gaasperzoom

Het contrast is enorm, aan de ene kant van het fietspad staan de keurige huisjes van de Amsterdamse wijk Gein, met carports, fiets- en wandelpaden en een speeltuintje. Aan de andere kant is ondoordringbare wildernis met moerasbos, omgevallen bomen en wilde dieren als vossen, marters en allerlei soorten vogels. De jungle in je achtertuin!

Natuurlijk NH in Gaasperzoom - NH Nieuws

De Gaasperzoom is een bijzonder gebied waar Hester Douma ons rondleidt. Hester werkt bij Groengebied Amstelland, onderdeel van Recreatie Noord-Holland. Je vind er aan de oever van de Gaasperplas aangeharkte recreatieweiden waar je hier en daar mag barbequeën. Een soort Vondelpark aan de rand van Amsterdam Zuidoost. Maar verder richting Utrecht, in het zuidoosten van Zuidoost, staan stukken bos waar het voor mensen haast geen doorkomen aan is. "Hier is het de bedoeling dat de natuur haar gang mag gaan", legt Hester uit. Tekst gaat verder na de foto.

De jungle van de Gaasperzoom - NH Nieuws/Stephan Roest

"Hier zijn minder paden", Gaat Hester verder, "Dus de natuur wordt hier minder verstoort. Daarnaast laten we het beheer over aan grote beesten: koeien!" We zien de sporen van de grazers: ze trekken takken van de bomen en woelen de grond om. Even later komen we bij een poel die vlak langs het fietspad ligt. De tekst gaat verder na de foto.

Een amfibieënpoel in de Gaasperzoom - NH Nieuws/Stephan Roest

Het bis een koud voorjaar en we moeten goed speuren voordat we wat kikkerdril zien. Kikkers zijn koudbloedige dieren en worden pas echt actief als het wat warmer wordt. "Deze poel is eigenlijk helemaal niet zo'n toppoel hoor, qua kikkers", zegt Hester. Maar bij de poel die volgens haar de beste kikkerpoel zou moeten zijn, vinden we helemaal niets. "Kijk dat is nou natuur, onvoorspelbaar en eigenzinnig. Zo hoort het!" Dan lopen we tegen de rand van Noord-Holland aan. Tekst gaat verder na de foto.

Het riviertje de Gein is de grens tussen Noord-Holland en Utrecht - NH Nieuws/Stephan Roest