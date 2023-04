Timmeraar Noor is een van de weinige vrouwen in de bouw: "Zelfs jij kan dat"

Als de gemeente Amsterdam haar ambitieuze woningbouwplannen wil halen, moeten er snel nieuwe bouwmensen bijkomen. Met een gratis omscholingstraject hoopt de gemeente Amsterdammers te verleiden tot een baan in de sector bouw en techniek. Opvallend weinig vrouwen kiezen hiervoor. “Na twee jaar houden vrouwen er vaak weer mee op, omdat ze zich niet gehoord en gezien voelen.”

Bij het eerste bouwbedrijf waar Noor (27) werkte, begonnen haar collega’s steevast om kwart over 7 met een uur koffie op kantoor. De mannen bespraken vaste onderwerpen als voetbal, Formule 1 en BBQ, en om stipt half acht stapten ze allemaal even naar buiten. Na een week vroeg Noor wat ze daar eigenlijk gingen doen. Wat bleek? Elke ochtend fietste dezelfde mooie vrouw langs. Dat de bouwwereld een mannenwereld is, wist Noor ook wel. Maar na wat omzwervingen langs de theaterschool en de ALO liet ze zich afgelopen jaar toch omscholen tot timmerman, of timmeraar zoals ze zelf zegt. Zes weken lang leerde ze bij het opleidingsinstituut Bouwmensen houtverbindingen maken, betonbekistingen timmeren en dakconstructies bouwen. Bekijk hieronder de video waarin Noor vertelt over haar ervaringen in de bouw.

Baan met Toekomst Het omscholingstraject bij Bouwmensen wordt volledig betaald door de gemeente Amsterdam en is onderdeel van de campagne Baan met Toekomst. Met de campagne, die al met al anderhalve ton kost, hoopt de gemeente meer mensen warm te maken voor een baan in de bouw. En dat is nodig want de tijd begint te dringen. Het vergrijsde personeelsbestand in deze sector gaat langzaam met pensioen, maar de nieuwe aanwas blijft uit. En als de gemeente haar ambitieuze woningbouwplannen wil halen, moeten er snel nieuwe timmeraars, elektriciens en metselaars gevonden worden. De gemeente hoopt met deze campagne ook vrouwen te enthousiasmeren. Die zijn in de Amsterdamse werkplaatsen nauwelijks nog te vinden. Hoeveel vrouwen precies in de bouw werken is niet helemaal duidelijk. Volgens het CBS is zo’n tien procent van de bouwarbeiders vrouw, maar het expertisecentrum VHTO komt uit op 2 procent van de bezetting. Kun je dat wel tillen? Bij het omscholingstraject van de gemeente zijn de verhoudingen niet anders. Sinds vorig jaar zijn er 11 vrouwen gestart, tegenover 104 mannen. Tijdens haar opleiding was Noor de enige vrouw, en ook op haar stageplek had ze geen vrouwelijke collega’s. “Ik denk dat vrouwen worden afgeschrikt door de machocultuur en het seksisme dat er heerst op de bouwplaats.” We vroegen het de mannen op de bouwplaats: Waar zijn de vrouwen eigenlijk?

Uitstroom Dit soort voorbeelden zorgen ervoor dat er niet alleen minder vrouwen in de bouw beginnen, maar ook dat ze veel vaker weer uitstromen dan mannen. Dat zegt Josje Damsma, directeur van Crossover, een onderneming die bedrijven en organisaties helpt om technische vakmensen te werven en te behouden. “Na twee jaar houden vrouwen er vaak weer mee op, omdat ze zich niet gehoord en gezien voelen.” En dat is zonde, want bedrijven zitten juist te springen om deze vakkrachten. Vorig jaar presenteerden vijf ministeries en vijf werkgeversorganisaties nog het ‘aanvalsplan’ Arbeidsmarkttekorten Techniek, Bouw en Energie waarin ze bekend maakten een miljard euro te investeren om de tekorten op te lossen. Het probleem is, zegt Damsma, dat de ambities in de directiekamer vaak verschillen van de rest van de organisatie. De directie vindt diversiteit en inclusie wel belangrijk, maar de 'recruiter' zoekt toch vaak naar mensen die precies in het plaatje passen. Daarnaast moeten de werknemers ook bereid zijn om vrouwen te begeleiden, en hen wegwijs te maken in het bedrijf. “En dan horen we weleens mensen zeggen ‘we zijn toch geen sociaal werkers’.” Ook Noor heeft die ervaring. Ze wilde graag bij een groot renovatiebedrijf in Amsterdam beginnen, maar hoorde dat ze liever geen vrouwen aannemen. “Ze waren bang dat ik niet tegen de grappen kon.”

Ik ben eigenlijk constant het tegendeel aan het bewijzen, terwijl ik gewoon wil timmeren Noor (27)

Vrouwen in de bouwwereld, zegt Noor, krijgen steevast twee dingen te horen: of het werk niet te zwaar is, en of ze wel tegen de grapjes kunnen. Irritant vindt ze, want "ik ben eigenlijk constant het tegendeel aan het bewijzen, terwijl ik gewoon wil timmeren.” Zo trekken mannen gereedschap uit haar handen, vragen ze haar of ze het werk wel aankan, en weigeren ze haar zware dingen te laten tillen. Op die opmerkingen en grapjes had ze zich wel voorbereid, maar soms bijt de timmeraar van zich af, zegt ze in de werkplaats in Diemen. Zo mocht ze van haar instructeur niet in de nieuwbouw beginnen omdat het te zwaar zou zijn voor een vrouw. “Dat kan wel zijn, maar ik wil die keuze nog steeds zelf maken.”

Als bedrijven meer vrouwen willen, moet er een cultuurverandering in gang worden gezet, zegt Damsma. En dat kan je volgens haar doen door vacatures aan te passen, flexibeler te zijn met arbeidsvoorwaarden en in leiderschapscursussen leren hoe je inclusiever leiding kunt geven. “Het moet vanuit het bedrijf zelf worden opgezet.”

Als vrouw wil je echt niet in een bouwkeet zitten, daar praten ze alleen maar over seks Thomas

Prinsesjes Terug in de bouwplaats van Bouwmensen blijkt dat het mannen ook opvalt dat vrouwen nog steeds afwezig zijn in de bouwwereld. Thomas weet wel hoe dat komt: “Bouwvakkers zijn smeerlappen”. Hij wil schilder worden, en leert vandaag hoe je een kozijn af moet kitten. “Als vrouw wil je echt niet in een bouwkeet zitten, daar praten ze alleen maar over seks.” Kevin is niet te spreken over hoe vrouwen worden behandeld in de bouwwereld. Terwijl hij een muurtje metselt, zegt hij: “Vrouwen vinden het net als ik leuk om met hun handen te werken, maar ze worden een stuk minder serieus genomen. Je hebt er altijd van die mannen tussen zitten die vrouwen behandelen als prinsesjes.” "Dat ik het gevoel heb dat ik me moet bewijzen is aan de ene kant frustrerend", zegt Noor. "Maar op het moment dat iets wel lukt is die overwinning ook extra zoet. Die paar mannen die het moeilijk vinden dat ik er ben, ga ik geen gelijk geven. Daarvoor is dit werk gewoon veel te leuk."