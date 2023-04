Slapen in de kou om vrijmarktplek bezet te houden: "Hiervoor moet je gek zijn"

Door de hele stad worden delen van de stoep geclaimd voor Koningsdag, soms al weken van tevoren. Op de Apollolaan in Zuid tillen ze het, traditiegetrouw, naar nog een hoger niveau. Hier blijven de fanatiekelingen de hele nacht om hun plek te bewaken. "Ik heb vier dekens bij me."

Om 10.00 uur bakent een buurtbewoner haar territorium nog even duidelijk af. Door de regen is het stoepkrijt namelijk vervaagd. "Ik kom elke dag om te checken", zegt ze. "Anders is mijn plek zo weer weg." Een logische gedachte. Sommigen zijn namelijk zo brutaal geweest om met spuitbusverf over het stoepkrijt van iemand anders te spuiten. "Dat gaat zo meteen gezellig worden", zegt een andere Amsterdammer.

Hoe de nacht eruit gaat zien? De één antwoordt: "We komen hier ook voor de gezelligheid. We kennen de anderen die hier komen verkopen ook." De ander: "Rond een uur of 02.00 komen mensen binnendruppelen. Daarna wordt het een gedoe hier. Dat is geen feest."

Weer én sfeer koeltjes

De sfeer kan dus wat koeltjes zijn vannacht in Oud-Zuid, maar niet alleen dat. Ook de temperatuur koelt af. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis zelfs. Het kan afkoelen tot twee graden boven nul. "Of we gek zijn? Ja, we zijn stapelgek", zegt een stoep-claimer. Al maken de meesten zich niet zo'n zorgen om het weer. "Gewoon dik aankleden. We zien het wel!"

AT5 doet morgen traditiegetrouw weer live verslag van Koningsdag in Amsterdam. De uitzending begint om 12.00 uur.