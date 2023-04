'Onrust op het Gildenplein in Heemskerk komt vooral door verveling'

Het is de laatste maanden steeds vaker onrustig op het Gildenplein in Heemskerk. De voorvallen lopen uiteen van vernielingen tot mishandelingen. Om de jeugd van het plein te houden is het jongerencentrum INSIDE 54 elke woensdag- en donderdagavond open. Na een potje tafelvoetbal kunnen ze bij jongerenwerker Michel Zwaga terecht voor een goed gesprek.

“Het is hier soms net de Tweede Wereldoorlog,” zegt een jongen op het plein. Hij wil zijn naam niet zeggen, maar ‘mensen kennen mij als SR50’, verwijzend naar zijn brommer. De jongen groeide op in de wijk en kent naar eigen zeggen iedereen. Hij was erbij, toen op 7 april de jongen met een stroomstootwapen werd geslagen. “Ik heb even afstand genomen, maar zag het wel gebeuren.”

Het laatste incident was op 7 april, toen een jongen van veertien werd geslagen met een stroomstootwapen. Twee jongens werden aangehouden, en inmiddels is er een onderzoek gestart naar de mishandeling en wapenbezit.

En dat is niet het enige. Vorig jaar werden twee elf jarigen beroofd met een mes en met oud en nieuw liep een ruzie tussen een groep jongens en twee buurtbewoners volledig uit de hand. De buurtbewoners hadden gevraagd of het wat rustiger kon, maar werden allebei in elkaar geslagen.

Voor de jongeren is het een ideale plek om een beetje rond te hangen. De kleine straatjes bieden snelle vluchtroutes voor de politie en bij de Vomar kan je de hele dag goedkoop eten en drinken halen. Bovendien ligt het plein tussen een heel aantal scholen, en precies op de grens tussen Heemskerk en Beverwijk. Zwaga ziet in het jongerencentrum dan ook een hoop jongeren uit omgeving. “Kinderen uit saaie dorpen zoals Assendelft en Uitgeest komen ook hierheen om iets te beleven.”

Het Gildenplein ligt middenin de nieuwbouwwijk Broekpolder. De wijk ligt ingepolderd tussen de sloten, en werd in 2000 gebouwd. Het is een goede buurt, er ligt geen afval op straat en de huizen zijn goed onderhouden. Driekwart van de woningen zijn koopwoningen, de rest wordt verhuurd. Het gemiddelde bruto-inkomen van de 4600 inwoners bedraagt zo’n 31.700 euro per jaar.

Volgens ‘SR50’ is het vaker onrustig op het Gildenplein. De strijd gaat tussen grofweg drie groepen die de naam dragen van hun eigen wijk; Europaplein, Heemskerk Dorp en ‘Broekie’. Meestal, zeggen SR50 en zijn vrienden, begint er één met vuurwerk gooien en dan ‘gaan we vervolgens Thunderkings op elkaar afvuren’.

Het is belangrijk dat er zo’n plek is, zegt hij. Want buiten is er voor deze leeftijd, tussen de 13 en 19 niks te doen. Het café is voor de meesten te duur, of ze zijn nog geen achttien. “Ze gaan ook vaak naar de McDonalds, daar kan je de hele avond gratis zitten.”

Volgens Kayra en Ela, allebei 14 jaar oud, is de buurt ‘dood’. Beide meisjes wonen boven de Vomar. “Er is hier niks te doen, behalve chillen bij de supermarkt.”

Padvindersmesje

Hoewel de nationale criminaliteitscijfers al sinds 2015 dalen, namen die in de Broekpolder de afgelopen vijf jaar juist iets toe. Werden er in 2017 nog 76 misdrijven geregistreerd, in 2022 waren dat er 86. Zo nam het aantal mishandelingen iets toe, maar het aantal geregistreerde vernielingen juist af.

Jongeren schromen er tegenwoordig niet meer voor om serieus geweld te gebruiken, zegt Zwaga. Ook SR50 vertelt dat hij een ‘padvindersmesje’ bij zich draagt, ‘maar alleen om mee aan mijn brommer te sleutelen’.

Ruzies, zegt de jongerenwerker, lopen bovendien enorm op. Alles gaat tegenwoordig via sociale media, dus ze praten niks meer uit. “En, vroeger werden onenigheden tussen twee personen op het plein uitgevochten, nu weet door sociale media gelijk heel Heemskerk van eventuele confrontaties.”

Bovendien hebben de jongeren volgens Zwaga erg veel tijd, want de meeste hebben geen bijbaantjes. “Ik stond vroeger de hele vakantie bollen te plukken, maar dan kon ik wel een nieuwe Nintendo kopen. Nu denken jongeren waarom zou ik voor die paar euro gaan werken als ik daar toch niks van kan betalen? Ze denken dat je meer geld kunt verdienen met Bitcoin, of met vloggen. Zoals Jade Anna van Vliet, een vlogger die ook in Heemskerk woont.”

Mosquito

Twee avonden per week is het jongerencentrum open voor jongeren uit de buurt. Eigenlijk is dat te weinig, zegt Zwaga. “Maar er is geen vraag vanuit de politiek.” De politie probeert op andere manieren grip te krijgen op de wijk. Zo hebben ze een ‘mosquito’ opgehangen in de parkeergarage, die een pieptoon verspreidt om jongeren te verjagen.

Ook gaan er in de wijk stemmen op om een buurtsurveillance op te richten, zoals op het Europaplein in Beverwijk is gebeurd. Harry Anderies loopt daar ‘s avonds met een aantal vrijwilligers door de wijk om de veiligheid van buurtbewoners te garanderen.

Wat de jongerenwerker daarvan vindt? “Ik vind dat meer een taak voor de handhaving of politie. En eerlijk gezegd, de jongeren lachen erom.”