Oranje muts op, jas aan en gaan! Wat is er te doen op Koningsdag in de regio Haarlem?

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort kleuren donderdag weer oranje, want het is Koningsdag. En er is voor iedereen wel wat leuks te doen. We zetten een aantal tips voor je op een rijtje.

Olivia bezet plekje vrijmarkt Haarlem - NH Nieuws / Fred Segaar

Koningsnacht Voor wie het feest niet vroeg genoeg kan beginnen, zijn er woensdagavond al Koningsnachtfeesten. Vanaf 19.00 uur kun je bijvoorbeeld terecht bij Mooie Boules aan de Oerkapkade in Haarlem. Tot 1.00 uur 's nachts treden er bands op en is er een dj. Bij Proeflokaal De Groene Druif in Heemstede liep de Koningsnacht de laatste jaren een beetje uit de hand. Er is vanavond nog wel een buurtfeest op de Jan van Goyenstraat, maar alleen voor mensen boven de 21 jaar.

Kleedjesmarkten Donderdag vieren we de verjaardag van Koning Willem-Alexander, die dit jaar tien jaar 'aan de zaak' is. Op diverse plekken in de regio kun je al vanaf 's ochtends vroeg je slag slaan op één van de vele vrijmarkten en rommelmarkten. In Zandvoort vind je die bijvoorbeeld op de route van het Raadhuisplein naar het Louis Davidsplein. In Heemstede is er een kleedjesmarkt op de Julianalaan en in het centrum van Haarlem nemen vooral veel winkeliers de plek voor hun winkel in. In diverse wijken van de stad vind je wel vrijmarkten, zoals op de Kleverlaan en bij winkelcentrum Schalkwijk. De kleedjesmarkt bij het winkelcentrum in Bloemendaal gaat dit jaar niet door.

Opbouw Koningsdag Nieuwe Kerksplein Haarlem - NH Nieuws / Fred Segaar

Burgemeesters, botsauto's en bandjes Ook de burgemeesters kunnen donderdag aan de bak. Zo opent burgemeester Wienen de feesten met een openingswoord in de Grote- of St. Bavokerk in Haarlem, waarna het volkslied wordt gezongen. Wienen meldt zich later op de dag ook nog op de Westkolk in Spaarndam, met zijn collega Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer. Burgemeester Moolenburgh van Zandvoort trapt Koningsdag feestelijk af op het Raadhuisplein. Natuurlijk kun je op diverse plekken genieten van livemuziek. Op het grote podium op het Nieuwe Kerksplein in de Haarlemse Vijfhoek staan onder meer Uncle Sue, Them Pecking en Jzzzzp. In het Kenaupark in Haarlem treden diverse schoolbandjes op en wordt de middag afgesloten met een optreden van rockband Kendolff. En liefhebbers van techno en deephouse kunnen zoals gebruikelijk hun hart weer ophalen bij Café De Lange Heer bij het station van Haarlem. In Heemstede staat een groot podium op de Jan van Goyenstraat, waar Feestband 100% Oranje en DJ Bins van zich laten horen. Kermisliefhebbers kunnen uiteraard terecht op de kermissen op de Grote Markt en de Zaanenlaan in Haarlem. Wat je ook gaat doen; houd er rekening mee dat het vooral in de ochtenduren nog erg koud is. Dus kleed je warm aan voor je op weg gaat.