Het regent jeugdlintjes in IJmuiden en twee zusjes krijgen ze voor het rapen van zwerfafval

De zusjes Van der Kolk rapen regelmatig zwerfafval om hun buurt schoon te houden. Dit doen zij samen met de Beestenbende, een landelijk initiatief voor kinderen die zwerfafval willen aanpakken.

Het jeugdlintje heeft geen officiële koninklijke stempel van goedkeuring. Het is een gemeentelijke onderscheiding. De gemeente Velsen vindt dat een mooi voorbeeld dat inspirerend kan werken voor andere kinderen en kiest er bewust voor deze uit te reiken tijdens de lintjesregen. "Jullie verdienen het jeugdlintje van harte," aldus burgemeester Frank Dales.

In IJmuiden kregen vandaag elf volwassenen een koninklijke onderscheiding en zeven kinderen ontvingen het jeugdlintje. In andere gemeentes in de IJmond was het ook raak: in Heemskerk mochten zeven bevlogen vrijwilligers een koninklijk lintje in ontvangst nemen. In Beverwijk waren het dit jaar vier mensen die een onderscheiding namens de Koning kregen. In Uitgeest waren het twee trotse inwoners die in het oranje zonnetje gezet werden.