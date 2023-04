Een gokje wagen op Koningsdag: bij deze gokkast won je 10 keer je inzet

Voor velen is Koningsdag een gezellig dagje op pad, voor anderen is het keihard de pot spekken. En dat gebeurt écht niet alleen op de vrijmarkt.

Het hangt er nog een beetje om wélke van de twee deelnemende partijen rijk wordt van dit spel, maar geld wordt er sowieso verdiend. Aan de Eerste Egelantiersdwarsstraat heeft een groep vrienden een levensgrote gokkast geïnstalleerd.

Een gokje wagen

Beneden de woning staan de twee presentatoren, Andor Zandberg en Joost van Everdingen, geheel in goud gekleed om de deelnemers te ontvangen. Een paar verdiepingen hoger, in de drie ramen van hun woning, zitten vrienden met grote bakken op schoot. De deelnemer trekt beneden aan de hendel, de vrienden grabbelen (blind) in de ton, plakken de score tegen het raam en tada: een winnaar rolt uit de bus.

De inleg ligt tussen de 1 en de 10 euro en die kan je maximaal keer 10 terugwinnen. Met een beetje geluk ga je dus met 100 euro naar huis. Aan het einde van de middag hadden de mannen al een paar keer de hoofdprijs uitgedeeld, maar hadden ze zelf ook al 200 euro winst gemaakt. Flink cashen dus! Al is het voor Andor en Joost ook gokken.