Feest in iedere kern: dit is er in Haarlemmermeer te doen tijdens Koningsdag👑

Van Hoofddorp tot Abbenes en van Halfweg tot Lisserbroek: ook in de tientallen kernen van Haarlemmermeer wordt vandaag Koningsdag gevierd. NH Nieuws zet de belangrijkste en leukste activiteiten voor je op een rij.

Koningsdag vorig jaar in Hoofddorp - NH Nieuws / Niels van Steijn

Wie in Hoofddorp z'n tweedehands spullen wil verkopen, kan op zeven verschillende plekken terecht: op het Raadhuisplein, rond C., op de Marktlaan, op de Concourslaan, op de Tuinweg, op het Burgemeester van Stamplein en op het Marktplein staan officiële vrijmarkten gepland. Verkopen mag van 7.00 uur tot 17.00 uur. Helaas is het dit jaar een stuk stiller aan het Polderplein. DJ Robbie Stang die er altijd Balkoningsdag organiseerde is namelijk verhuist. Bekijk in de video hieronder hoe het er vorig jaar aan toeging. Tekst gaat verder onder video.

Balkoningsdag Hoofddorp - NH Nieuws

Voor live muziek kun je in Hoofddorp dit jaar wél terecht in de Concourslaan terecht, waar op een groot podium live muziek wordt gemaakt. Ondernemers zorgen voor hapjes en drankjes en ook voor kinderen is er genoeg vermaak. Aan optredens sowieso geen gebrek: zo treedt Peter Beense op bij restaurant Lieveling, treedt de Amerikaanse band The Deltaz op bij Fort KNOX en is muziekvereniging Excelsior present op het Marktplein. Ondernemers Bakker Gerard en Tijnes zetten zich tijdens Koningsdag in voor Kika. Zij bakken namelijk een oranje tompouce van maar liefst drie bij twee meter groot. Het bakken start om 9.00 uur bij Bakker Gerard aan de Hoofdweg en rond 11.00 uur kun je een stukje komen proeven.

Zandsculptuur en ringsteken in Nieuw-Vennep De enige officiële vrijmarkt van Nieuw-Vennep vind je op de parkeerplaats van de Rustende Jager in het centrum van het dorp, waar van 10 uur tot 16 uur mag worden gehandeld. Andere publiekstrekker is het ringsteken vanaf tractoren aan de Venneperweg, dat om 9.30 uur begint. Tijdens het ringsteken worden er schapen geschoren en rondritten met een koets gemaakt. Tekst gaat verder onder post

Voor een artistieke Koningsdag moet je op het Venneperplein zijn, waar een zandkunstenaar een zandsculptuur van Beatrix zal maken, en een houtzaagkunstenaar een boomstam onder handen zal nemen. Genoeg feestjes in Badhoevedorp Met Koningsnacht organiseert QBeach in Badhoevedorp een avond met livemuziek en eten. Vergeet niet om van te voren te reserveren! Ook Grandcafé Hans maakt er tijdens koningsdag en -nacht een feestje van. Tijdens Koningsdag is er in de speeltuin van Badhoevedorp aan de Jan van Gentstraat vrijmarkt. Tussen 8.00 uur en 12.30 uur kunnen kinderen daar hun spulletjes verkopen. Versierde karrenoptocht in Abbenes In Abbenes zit een hele actieve Oranjevereniging die ook dit jaar weer een vol programma heeft samengesteld. Het wordt een echt dorpsfeest met vanaf 11:30 uur een optocht met versierde karren vanaf dorpshuis het Praatpunt. Het thema is 'Proud to be fout.' 's Middags zijn aan de Van Voorstlaan spelletjes te doen voor kinderen én volwassenen. Koningsdag krijgt dit jaar een gouden randje. Bestuurslid van het oranjecomité Erica zit namelijk al 20 jaar in het bestuur en kreeg daarom een lintje. Tekst gaat verder onder post.

Hier moet je op letten Om alles veilig en zonder gedoe te laten verlopen, is het handig om de regels die de gemeente Haarlemmermeer heeft opgesteld even door te nemen. Check van te voren goed op welke plekken je je kleedje voor de vrijmarkt neer mag leggen. Op sommige plekken is dit om veiligheidsredenen niet toegestaan. Je mag niet parkeren bij de plek waar je je spullen uitstalt. Laden en lossen met de auto kan tot 7.00 uur. Je kan trouwens ook geen plek op de vrijmarkt reserveren.

In Haarlemmermeer zijn geen wegen afgesloten tijdens Koningsdag. Parkeren kan op een parkeerterrein of in een parkeergarage. Dat is niet altijd gratis.

Bij een feestje hoort natuurlijk muziek, maar het is niet toegestaan om zomaar overal speakers neer te zetten. Voor versterkte muziek is een vergunning nodig. Ook voor de verkoop van etenswaren en alcohol trouwens.

Commerciële verkoop is niet toegestaan. Het gaat om de gezelligheid! En de gemeente benadrukt ook nog op haar website dat je op de vrijmarkt geen dieren mag verkopen.

Ruim je spullen netjes op als de vrijmarkt voorbij is. Anders kun je een boete krijgen.