Vrijmarkt in de regen of dansen in de zon? Dit is het weerbericht voor Koningsdag

Nog heel even en dan barst de Koningsdag-gekte weer los. Wordt het rillen in de kou of gunnen de weergoden ons een zonnetje? NH-weerman Jan Visser heeft het verlossende antwoord.

Als de zon opkomt, stijgt logischerwijs ook de temperatuur. Maar, mocht je van plan zijn vroeg op pad te gaan: pak jezelf dan goed in. In de vroege ochtend blijft het koud, pas in de middag stijgt de temperatuur naar een graad of 13.

Prima lenteweer

"In de ochtend en de middag wordt het echt zonnig. Dus naast die winterjas, mag ook de zonnebril niet vergeten worden. Dan is het prima lenteweer", laat Visser weten. Aan het eind van de middag komt er langzaam sluierbewolking het land in, en de rest van de dag blijft het dan bewolkt. Regen zal er, waarschijnlijk, niet gaan vallen.