Bergen moet opnieuw om tafel voor tweede fietspad Eeuwigelaan van Raad van State

De gemeente Bergen moet een nieuw ontwerp bedenken voor een tweede fietspad langs de Eeuwigelaan. In de plannen is te weinig rekening gehouden met omwonenden en voetgangers en onvoldoende gekeken naar alternatieven, oordeelt de Raad van State.

De hoogste bestuursrechter is in de uitspraak volledig meegegaan in het bezwaar van bewonersvereniging De Eeuwigelaan, waar twee derde van de omwonenden deel van uitmaakt.

Die diende eerder een bezwaarschrift in tegen de komst van twee eenrichtingsfietspaden zonder voetpad. De gemeente wil daar een extra fietspad om de verkeersveiligheid voor fietsers tijdens de drukke zomerperiode te vergroten.

Maar volgens de vereniging zou in dat verkeersbesluit onvoldoende rekening zijn gehouden met de belangen van omwonenden. Het verdwijnen van het wandelpad zou bovendien weer gevaarlijke situaties kunnen opleveren voor voetgangers, rolstoelgebruikers en ruiters met paarden.

Minder ingrijpende alternatieven

Daarnaast stelt de vereniging dat er verschillende alternatieven mogelijk zijn voor fietsers, zonder een ingrijpende reconstructie van de historische laan. Ook de rechter vindt dat de gemeente in het verkeersbesluit te weinig heeft gekeken naar alternatieven, blijkt uit de uitspraak.

Voorlopig blijft de verkeerssituatie zoals die nu is. Eerst moet Bergen met een nieuw verkeersbesluit op de proppen komen dat niet alleen de verkeerssituatie van fietsers verbeterd, maar ook die van omwonenden en voetgangers. Daarnaast moet het college de ideeën en inzichten van de bewonersvereniging in het nieuwe plan betrekken, aldus de rechter.