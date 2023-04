Laatbloeier Gijs Brouwer bestormt de tennistop: "Hij is flegmatiek en gedreven"

Gijs Brouwer timmert de laatste tijd behoorlijk aan de weg. De 27-jarige tennisser uit Venhuizen staat inmiddels op plek 122 op de wereldranglijst en reist de hele wereld over. Samen met zijn vader Idso Brouwer keren we terug bij tennisvereniging De Drieban in Hem.

Op vijfjarige leeftijd begon het voor Gijs allemaal bij de tennisvereniging. Hoewel hij in Houston (Texas) in Amerika werd geboren, groeide hij op in West-Friesland. "Het voelt toch altijd als thuiskomen hier", zegt Gijs, die voor zijn tenniswedstrijden de hele wereld over reist.

Onlangs behaalde hij zijn beste prestatie ooit op het ATP-toernooi van Houston. Uitgerekend in zijn geboorteplaats schopte hij het tot de halve finale. "Toeval bestaat niet zeggen ze", zegt Gijs over het feit dat hij telkens daar boven zichzelf uitstijgt.