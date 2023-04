Opmeerse Sadia Feldberg in het zonnetje gezet: 'Een oma voor Syrische kinderen'

Op de dag voor Koningsdag is het traditie dat er lintjes worden uitgedeeld aan mensen die zich inzetten voor anderen. Zo ook in de gemeente Opmeer, waar Sadia Feldberg in het zonnetje wordt gezet met een Koninklijke onderscheiding.

De 73-jarige Sadia Feldberg werd vanochtend met een koets door de burgemeester van Opmeer opgehaald om haar onderscheiding in ontvangst te nemen. Ze is onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. "Ik had het niet verwacht, maar ik ben er blij mee", vertelt ze. Om te zorgen dat het een verrassing blijft, zit haar man Sylvester in het complot. "Ik ben zo verschrikkelijk blij dat het achter de rug is", vertelt hij opgelucht. "Een jaar lang heb ik het niet mogen zeggen. Dus ik ben blij dat ik nu geen geheim meer heb."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Sadia Feldberg, geboren en getogen in Egypte, heeft de onderscheiding verdiend vanwege haar vele vrijwilligerswerk in de gemeente Opmeer. "Ik denk dat het heel belangrijk is om dit soort vrijwilligers te waarderen en te erkennen", stelt burgemeester Gerard van den Hengel. Feldberg is bij veel verschillende activiteiten actief, die worden georganiseerd voor jongeren en gezinnen. Zo is ze onder andere betrokken bij Vluchtelingenwerk, Kinderdorp, Tour de Fris, Gabberweek en het Fietsproject. Hulp voor Syrische inwoners Ook heeft Sadia een sleutelrol in het integreren en sociaal actief betrekken van Syrische inwoners. "Ze helpt ons ontzettend veel", vertelt de uit Syrië afkomstige Abir Zatima. Onder andere bij het lezen van overheidsbrieven of ze gaat als tolk mee tijdens een doktersbezoek. Zo is ze ook aanwezig geweest bij meerdere bevallingen. "Ze heeft zelfs de navelstreng bij sommige kinderen doorgeknipt. Ze is als een oma voor die kinderen." Sadia is blij verrast met de onderscheiding en ziet het als een erkenning voor haar inzet. Ze vindt het belangrijk om zich in te zetten voor anderen en hoopt anderen hiermee te inspireren.