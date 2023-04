Koningsnacht Heemstede terug naar de basis: "Het moet weer feestje van de buurt worden"

De Koningsnacht in de Jan van Goyenstraat in Heemstede moet weer het buurtfeestje van weleer worden en niet langer een evenement voor Haarlem en omstreken zijn. Vorig jaar, de eerste keer na de coronacrisis, trok de Koningsnacht grote groepen jeugd. "Daardoor werd het een beetje onbeheersbaar", zegt Ton Nelissen van sterrenrestaurant Cheval Blanc, met Proeflokaal De Groene Druif het episch centrum van het feest.

Toegangscontroles, polsbandjes en een minimum leeftijd van 21 jaar moeten voorkomen dat het vanavond te massaal wordt in de Jan van Goyenstraat. Ton Nelissen: "Vorig jaar stond er opeens een groep jongeren in de straat. Controle van hun identiteitsbewijzen kostte veel tijd. En ze hadden ook zelf drank mee. Ze vierden hun eigen feestje. Het werd daardoor een beetje onbeheersbaar."

Te groot

Nelissen: "De Koningsnacht is gewoon te groot geworden. Zeker het eerste jaar na corona spraken jongeren in groepsapps af naar de Jan van Goyenstraat te komen. Zo hebben we het nooit bedoeld. Daarom hebben we gezegd: dit moeten we tackelen. Daarom hebben we maatregelen genomen."

Polsbandjes

Vaste bezoekers van Cheval Blanc en De Groene Druif hebben al polsbandjes gekregen, ook voor hun kinderen van achttien jaar en ouder. Nelissen: "Het mooie daarvan is dat we van alle bezoekers met een polsbandje weten dat ze achttien of ouder zijn, en dus niet hoeven te controleren. En alle polsbandjes zijn al de deur uit, jammer dus voor mensen die vanavond even random hier langs willen komen en geen 21 zijn. Het is gewoon vol."