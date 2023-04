Met een smoesje erin geluisd: Dick uit Hippolytushoef totaal verrast met lintje

Even na elven staan tientallen vrienden en familie, samen met burgemeester Rian van Dam, klaar om Dick te verrassen. En dat lukt, want Dick weet niet wat hij ziet als hij de deur opendoet. "Ik moest hier even naar toe om iets te printen voor mijn pleegzoon", lacht hij.

Dick zet zich al jaren in voor onder andere de Voedselbank en stichting Netwerk Roemenië. Voor deze stichting is hij zelfs een kringloopwinkel in Hippolytushoef gestart, de Wieringer Schatkamer. De opbrengsten hiervan gaan naar kansarme mensen in Roemenië, maar sinds het uitbreken van de oorlog ook naar Oekraïners in nood. Dick is er ook al meerdere keren naar afgereisd om hulp te bieden.

De aanvraag voor een koninklijke onderscheiding is gedaan door Dick zijn broer Henk. De reden hiervoor is simpel: "Als er een het verdient, dan is hij het", vertelt Henk dan ook. Henk kijkt met een blij gevoel terug op vandaag. "Hij raakte geëmotioneerd, en dat is hij niet vaak", concludeert hij dan ook.

In onderstaande video is te zien hoe Dick is verrast met een koninklijke onderscheiding.