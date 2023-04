Eemnes krijgt langstzittende burgemeester van Nederland: Van Benthem blijft

Burgemeester Roland van Benthem van Eemnes mag nog eens zes jaar blijven. De gemeenteraad van Eemnes besloot eerder deze week unaniem dat Van Benthem een vierde ambtsperiode verdient. Dat maakt dat hij over een paar maanden de langstzittende burgemeester van Nederland wordt.

Het is nog slechts een formaliteit, maar eerst moet de aanbeveling van de gemeenteraad via de commissaris van de koningin naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na goedkeuring van de minister en de benoeming door de Kroon is Van Benthem de burgemeester met de meeste dienstjaren binnen één gemeente.

Van Benthem is blij met zijn herbenoeming :’Ik geniet nog elke dag, het blijft een boeiend ambt en Eemnes is gewoon een leuke gemeente. Het is bijzonder eervol om nog burgemeester te mogen blijven.’

Pensioen

Henri Lenferink, de burgemeester van Leiden, is op dit moment nog de langstzittende burgemeester van het land, maar de 66-jarige Lenferink heeft de koning onlangs om ontslag verzocht. Hij gaat op 1 september met pensioen. Burgemeester Hans Gaillard van Son en Breugel, tot voor kort nog nummer twee, nam eerder deze maand afscheid.

Van Benthem die inmiddels 18 jaar in dienst in van de gemeente Eemnes neemt dan na de zomervakantie de eerste plek in.