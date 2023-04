Van hockey tot heavy metal: de lintjesregen daalt weer neer

De jaarlijkse lintjesregen daalde vanochtend weer neer in de regio. In Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort werden in totaal 35 mensen verrast met een Koninklijke onderscheiding.

Burgemeester Wienen van Haarlem mocht in totaal zeventien keer de woorden 'het heeft de Koning behaagd u te benoemen tot' uitspreken. Vijf Haarlemmers zijn nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, de twaalf anderen zijn benoemd tot Lid in diezelfde ridderorde.

Eén van die vijf kersverse 'Ridders' is de 53-jarige René van Stekelenborg. Hij is muziekjournalist met een lange staat van dienst in de heavy metal en hardrock-scene Hij schrijft, fotografeert en recenseert bijvoorbeeld al 28 jaar voor het rockblad Aardschok en was een kleine twintig jaar vrijwilliger bij het festival Dynamo Open Air.

Voor Van Stekelenborg kwam de onderscheiding als een grote verrassing. "Ik dacht dat ik hier een afspraak met de wethouder had, maar ik kwam in deze volle Gravenzaal terecht. Ik had het echt niet door en als metalgast ben ik natuurlijk helemaal niet met lintjes bezig."

Van Stekelenborg lacht: "Ik wist niet dat de Koning van hardrock en metal houdt. Ik denk trouwens wel dat ik mijn draaginsigne af en toe opspelt als ik naar een concert ga. Orange is the new black."

Mahad Ahmed

De 54-jarige Mahad Ahmed is oprichter en voorzitter van de Stichting Somaliërs in Haarlem. Hij is betrokken bij de Haarlemse Verbinders en stond aan de basis van het ontmoetingscentrum Schalkwijk Divers. Hij is blij verrast met zijn lintje: "Dit was voor mij echt een totale verrassing. Wij helpen de nieuwkomers in Haarlem met hun integratie. Dit voelt echt goed, dit is een mooie waardering voor het werk dat we doen. Dit geeft me veel energie om door te blijven gaan."