Titel ver weg voor basketbalsters Den Helder Suns na tweede nederlaag

De wedstrijd ging behoorlijk gelijk op tussen de twee basketbalclubs. Bij Den Helder Suns ontbrak Amber Lewakabessy, die in de eerste wedstrijd een blessure had opgelopen. Suns moest vroeg in de achtervolging, want het stond vrij snel met 10-16 achter. Vervolgens kwam het knap terug binnen het eerste kwart tot 16-18. In het tweede kwart wist de ploeg van Bennes de wedstrijd knap om te draaien naar 29-27.

Het leek dus de goede kant op te gaan, maar in het derde kwart vielen de punten bij Suns niet meer zo makkelijk. De achterstand liep op tot vijftien punten en ook in het laatste gedeelte van de wedstrijd werd de schade nog groter. De teller stopte bij 56-70 waardoor Grasshoppers nog maar één overwinning verwijderd is van het kampioenschap.

Aanstaande zaterdag kan Grasshoppers bij winst op Den Helder kampioen worden. De Noord-Hollanders zouden alle resterende drie wedstrijden moeten winnen om nog aanspraak op de titel te maken.

Onlangs maakte NH Sport onderstaande reportage van de bekerfinale die Den Helder Suns won