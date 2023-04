Van Agaath tot Ben: 52 mensen uit Zaanstreek-Waterland krijgen vandaag 'het lintje'

Niet naar het Rijksmuseum of lasergamen, maar een Koninklijke onderscheiding ontvangen van de burgemeester. 52 mensen uit Zaanstreek-Waterland krijgen vandaag een lintje namens de Koning opgespeld. Zo ook echtpaar Kees en Alida Scheffer-Hooijschuur, die enorm verbaasd zijn. “Ik heb hier helemaal nooit aan gedacht!”, zegt Alida met tranen in haar ogen.

Het echtpaar Scheffer-Hooijschuur, beide kregen het felbegeerde lintje - NH Nieuws / Thyra de Groot

Nietsvermoedend loopt Agaath Koomen (83) de zaal in. "Het viel me wel op dat er ineens veel collega’s waren", zegt de Zaanse duidelijk verrast. Agaath zou met een vriendin dingen voor haar huis kopen, waar op dit moment een lekkage zorgt voor kapotte spullen, maar in plaats daarvan krijgt Koomen een bijzonder lintje opgespeld. Doorgaan ondanks leeftijd De dag valt gelijk met de sterfdag van haar partner en dat vindt de 83-jarige extra bijzonder. Agaath: "Dat is dan toevallig dat dit nu gebeurd." De Zaanse is ook een halfuur na het opspelden nog erg verrast. "Ik ben onzeker van mezelf", Agaath doelt dan op het feit dat er misschien mensen al langer zich inzetten voor de gemeenschap. Ze is ontzettend blij met het lintje: "Nou geweldig! Ik ben erg trots daarop. Dat is ze dat toch voor mij gedaan hebben. Ondanks haar bijzondere leeftijd, ziet Agaath stoppen absoluut niet zitten. "Ik ben nog steeds in restaurant bezig. Opruimen, soep uitdelen. Ik ben altijd vrolijk en opgeruimd. En ik houd van een geintje. Als ik ziek ben, zeggen ze: 'Waar was je? Ik heb je gemist'." Voor de 83-jarige reden genoeg om zich nog jaren vrijwillig in te zetten voor ‘haar’ verzorgingstehuis. Tekst gaat door onder de foto

De 83-jarige Agaath Koomen is erg trots op haar lintje - NH Nieuws / Thyra de Groot

Ook perplex staat het echtpaar Scheffer-Hooijschuur. Het komt niet vaak voor dat de burgemeester twee geliefdes zo’n bijzondere onderscheiding mag geven. Kees Scheffer: "We doen samen veel vrijwilligerswerk. Dat hebben we vanaf het begin af aan veel gedaan." Van oudervereniging tot het inzamelen van hulpgoederen, ze draaien hun hand er niet voor om. Het stel gaat dan wel richting de negentig jaar, ze voelen zich nog hartstikke jong. Kees: "Je bent net zo oud als je jezelf voelt. We gaan binnenkort gewoon met de camper op pad." DE Zaankanter vindt de Koninklijke onderscheiding 'te veel eer'. "Je doet het niet om zo’n speldje te krijgen. Het is gewoon instelling om het te doen. Dan komt dit over je heen. Dan sta je met je mond vol tanden." "Ik heb hier helemaal nooit aan gedacht!", vult zijn vrouw Alida aan. Ze is tot tranen geroerd. Tekst gaat door onder de foto met Alida.

Alida was duidelijk ontroerd NH Nieuws / Thyra de Groot

Het echtpaar kreeg beide de onderscheiding NH Nieuws / Thyra de Groot

Het echtpaar was verrast NH Nieuws / Thyra de Groot

Niet iedereen gaat richting de negentig, zo krijgt Truus Reitsma-Vegter ook een Koninklijke onderscheiding. "Ik zit hier helemaal niet op te wachten", zegt de Zaanse vol overtuiging. In alle bescheidenheid wil ze het lintje liever aan haar moeder geven. Truus zet zich al jaren in voor vluchtelingen, maar ook voor Fred Kroket, waar ze een petitie startte om de ondernemer te helpen.



Tekst gaat door onder een reportage, waar Truus in actie te zien is:

Petitie 'Red Fred Kroket' wordt in ontvangst genomen - NH Nieuws

De meeste Koninklijke onderscheidingen die vandaag uitgedeeld worden zijn Lid van Orde van Oranje-Nassau, maar een enkeling schopt het tot Ridder. Zo ook fotograaf Ruben Timman, die zo'n honderd nationaliteiten met z'n camera vastlegde en rolschaatsliefhebber Ben Veerman. Deze mensen overstijgen met hun liefdadigheidswerk de gemeentegrenzen. 'Verbinding over de hele wereld' "Je wilt de wereld mooier maken", zegt burgemeester Jan Hamming tegen Ruben Timman. "We mogen wel stellen dat je een uniek en bijzonder persoon bent." Volgens Hamming zorgt Ruben voor 'verbinding tussen mensen over de hele wereld' en 'leert hij jongeren positief naar zichzelf te kijken'. Met open mond ontvangt hij de onderscheiding. "Ik ben flabbergasted", roept hij met overslaande stem uit. "Ik moet hier even van bijkomen."



Als allerlaatste krijgt Zaankanter Ben Veerman vandaag de felbegeerde onderscheiding. Hij is al meer dan vijftig jaar acties in de rolschaatswereld. Naast Ben, hebben in totaal 52 mensen uit Zaanstreek-Waterland voor hun 'bijzondere verdiensten' de onderscheiding ontvangen.

Ook in Edam-Volendam werden de lintjes opgespeld, Henk Mühren kreeg er één - NH Nieuws / aangeleverd