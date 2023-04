Al twee jaar geen lintjesregen in Landsmeer en Oostzaan: waarom is een groot vraagteken

In heel het land wordt vandaag het confettikanon voor de Koninklijke onderscheiding uit de kast gehaald, maar niet in Landsmeer en Oostzaan. En dat is niet eens voor het eerst: al twee jaar op rij kan de burgemeester daar thuis blijven. In de gemeentes zijn namelijk geen aanvragen gedaan voor het felbegeerde lintje.

Het is niet makkelijk om een lintje te bemachtigen. Zo is het belangrijk dat iemand zich voor langere tijd vrijwillig inzet en dat er net dat stapje harder wordt gelopen. Daarnaast moet de aanvrager veel moeite doen. Zo kunnen er documenten als bewijs opgevraagd worden en zullen betrokkenen brieven moeten opsturen.

'Eigen lintje'

In zowel gemeente Landsmeer als in Oostzaan zijn er de afgelopen twee jaar geen Koninklijke onderscheidingen uitgegeven. De woordvoerder van gemeente Oostzaan vertelt afhankelijk te zijn van de aanvragen 'en dat is in Oostzaan niet gebeurd'. Wel is er tussendoor een lintje uitgereikt.

Oostzaners lijken dan niet warm te lopen voor een lintje, wel worden er veel aanvragen gedaan voor een Gouden Greep. "Ik heb van mensen begrepen dat daar meer waar aan wordt gehecht. De criteria is bijna gelijk aan een Koninklijke onderscheiding."

Daarnaast hoort de woordvoerder geluiden dat niet iedereen aan de eisen kan voldoen. "Het is niet het geval dat er minder vrijwilligers zijn in Oostzaan", maar wel dat vrijwilligers volgens haar meer van plek naar plek gaan. "Jongere mensen doen een paar jaar dit en dan een paar jaar dat."

Groot vraagteken

In Landsmeer heeft de gemeente geen flauw idee waarom de inwoners geen aanvragen doen. Pas sinds de laatste twee jaar worden hier geen lintjes uitgereikt. Volgens de woordvoerder van de gemeente wordt er wel genoeg aandacht gevestigd. "Hier is geen gehoor aangegeven." Binnenkort krijgen de mensen de kans om zich aan te melden voor volgend jaar. Het zal dan duidelijk worden of de confetti weer afgestoft kan worden.