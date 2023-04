Zandvoortse watertoren rijp voor de sloop: bouw luxe woningen kan snel van start

De grote renovatie van de nieuwe watertoren in Zandvoort is weer een stap dichterbij. De gemeente heeft namelijk de omgevingsvergunning verleend aan de ontwikkelaar om elf luxe appartementen in het gemeentelijk monument te kunnen bouwen. Een flink deel van de toren moet dan wel gesloopt worden. De gevel is namelijk in een te slechte conditie.

Rondom de watertoren worden al wekenlang nieuwe appartementen gebouwd, maar aan de toren zelf verandert er maar weinig. Ondertussen raakt het icoon van Zandvoort steeds verder in verval. Dat kan de komende maanden wel eens flink gaan veranderen. Want in de toren, waar vroeger helemaal bovenin een restaurant zat, komen namelijk elf appartementen. De prijzen variëren van dik zeven ton tot ruim één miljoen euro. Uiteraard hangt aan het penthouse, helemaal bovenin, het duurste prijskaartje.

De huidige watertoren in Zandvoort - NH Nieuws / Paul Tromp

Al jarenlang is de watertoren onderwerp van discussie in Zandvoort. De toren werd ontworpen door architect J. Zietsma, nadat de andere toren even verderop in het dorp, tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers was verwoest. Beneden was een kantoor en bovenin waren dus een restaurant en een uitkijkplatform. In 2001 brak daar nog een grote brand uit en een paar jaar geleden nam een groep krakers hun intrek in het pand. Gedurende 'de kraak' wapperde tijdelijk een 'piratenvlag' boven Zandvoort in plaats van de gebruikelijke Zandvoortse vlag, zoals je hieronder kunt zien: Tekst loopt door na de video.

Op visite bij de krakers in de Zandvoortse watertoren - NH

Na overleg met omwonenden en de welstandscommissie is met het verlenen van de omgevingsvergunning nu de laatste bestuurlijke stap gezet. Als er geen weerstand meer volgt, kan er snel begonnen worden met de bouw. De verkoopprocedure loopt inmiddels. Eén van de woningen staat inmiddels op 'gereserveerd', dan anderen nog op 'beschikbaar' en 'in optie'. Ook naast de toren, op de plek van Villa Maris, worden veertien appartementen gebouwd, die iets 'goedkoper' zijn. De nieuwe toren wordt straks 'een herinterpretatie' van Zietsma's ontwerp en dat zal dan vooral te zien zijn aan de buitenkant. De gevel van de toren verkeert namelijk in dermate slechte staat, dat herstel niet meer mogelijk is. Daarom komt er een compleet nieuwe gevel, die zoveel mogelijk op de stijl van Zietsma moet lijken. Tekst loopt door na de video. Architect Kees Draisma nam ons onlangs nog mee de toren in en liet zien hoe het pand er nu aan toe is:

Architect Kees Draisma over de huidige watertoren - NH Nieuws

Een etentje bovenin de toren is straks niet meer mogelijk. De gemeente wil wel graag dat de Zandvoortse vlag op de toren blijft wapperen en dat er een webcam op de bovenste verdieping komt, maar daar worden nog gesprekken over gevoerd met de ontwikkelaar. Die kijkt daar wat minder positief naar, omdat het ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt voor de nieuwe bewoners. De nieuwe Zandvoortse 'woonwatertoren' wordt uiteindelijk iets breder en ruim een meter hoger. De huidige toren is 47 meter hoog en dat wordt dan 48,1 meter. Hij blijft wel vrij staan van de rest van de omliggende bebouwing. In de kelder van het pand staat nu nog de originele waterpomp. "Die moet onder meer vanwege asbest voor een deel uit elkaar worden gehaald. De gerenoveerde pomp zal een andere plek krijgen in de kelder", aldus architect Kees Draisma. De slechtvalk en parkeerplaatsen De afgelopen jaren hebben heel wat vogels de watertoren gebruikt als onderkomen, waaronder een slechtvalk. Voor die laatste beschermde soort wordt een nieuw nestkast gebouwd. Daarom kon de provincie een ontheffing verlenen op de Wet Natuurbescherming. De nieuwe bewoners van de in totaal 25 nieuwe appartementen kunnen straks deels parkeren in een parkeergarage naast de toren, maar ook op een aantal parkeerplaatsen op het Watertorenplein. De eigenaar van het bovenste appartement hoeft overigens niet de trap te nemen. "In de huidige liftschacht, die nu buiten gebruik is, wordt namelijk een nieuwe lift aangelegd", besluit Draisma.