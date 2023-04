De Peiling: Koningsdag moet altijd blijven bestaan

Een kind dat vals op een viool speelt, spijkerbroekhangen en wc-potgooien, het Wilhelmus en dronken hordes die schreeuwend over straat gaan. Koningsdag. Het jaarlijkse Oranjefeest waarin we de verjaardag van de Koning vieren. Is dit nog een mooie traditie die we elk jaar moeten blijven vieren of heeft het voor jou geen meerwaarde en vind je deze feestdag totale onzin?

Sinds 2014 viert heel Nederland op 27 april de verjaardag van Koning Willem-Alexander. Op deze dag bezoeken de Koning en zijn gezin, samen met andere leden van de Koninklijke Familie, een gemeente. Dit jaar is de familie te vinden in Rotterdam, maar ook in de rest van het land wordt er een groot, oranje feest gevierd. En er is extra feest, want dit is de tiende editie van Koningsdag met Willem-Alexander.

Weer

Ondanks dat het lente is, zal het een koude dag worden. Het wordt morgen zelfs kouder dan op Nieuwjaarsdag. Vanavond, tijdens Koningsnacht, gaat het op verschillende plekken zelfs vriezen. Vervelend, maar ook gevaarlijk meldt Het Rode Kruis. De vorst kan in de grond trekken, waardoor het niet verstandig is voor kinderen om op de grond te zitten met spullen verkopen. Desondanks kan de oranje paraplu thuisblijven, want het blijft wel droog.