Zwaag haalde veel geld op voor zieke dorpsgenoot Marco: nu knokt hij voor herstel na transplantatie

Het dorp Zwaag wist binnen no-time geld in te zamelen voor een stamceltransplantatie in Mexico voor de 49-jarige Marco. Sinds 2009 heeft hij MS en een transplantatie in Mexico was de enige uitweg. Marco van Westen is inmiddels behandeld en terug in Nederland. "Ik voel me al een stuk beter. Over een jaar weten we of de ziekte gestopt is of zelfs genezen."

In 2009 kreeg Marco van Westen uit Zwaag de diagnose RRMS, een vorm van multiple sclerose. Het dorp waar hij vandaan komt, hielp hem met een grote inzamelingsactie om de ziekte in Mexico te laten behandelen. Marco vloog al snel naar New Mexico. In een ziekenhuis daar onderging hij de stamceltransplantatie. Een maand lang verbleef hij daar voor de behandeling. Zijn vrouw, steun en toeverlaat, stond hem al die tijd bij. Ook tien andere Nederlandse patiënten - samen met hun partners en verzorgers - reisden af voor eenzelfde of andere behandeling. "We werden dagelijks door een chauffeur opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht", zegt Marco. "Ook in de kliniek was er verzorging, en werd er onder andere bloed geprikt en stamcellen opgewekt. Af en toe was het best moeizaam." Op de hometrainer Sinds begin deze maand is Marco weer terug in Nederland, en kan hij verder aan de slag met zijn herstel. Zo moet hij letten op zijn voeding, en zijn conditie moet weer op peil komen. De behandeling heeft er voor gezorgd dat hij vanaf nul moest beginnen. "Ik was zo'n vijf kilo afgevallen, en mijn hele immuunsysteem is gereset", legt hij uit. "Sinds een paar dagen kan ik merken dat ik minder tril." Met een hometrainer gaat Marco elke dag aan het werk om zijn conditie te verbeteren. "Dat doe ik dagelijks een half uurtje", zegt Van Westen. Ook heeft hij geprobeerd om buiten een rondje te lopen. "Maar met 2 kilometer was dat iets te veel van het goede", lacht hij. "Ik zakte toen bijna door m'n 'hoeven'. Het is jammer dat het weer nog niet lekker meewerkt, anders ga ik de komende tijd meer naar buiten om oefeningen te doen."

"Over een jaar staat er een nieuwe MRI-scan gepland. Dan weten we of de behandeling heeft geholpen" Marco van Westen

Naast de oefeningen en vele rust die hij moet nemen heeft Marco thuis puzzelboekjes die hij invult, en is hij bezig om een video te maken van zijn reis naar Mexico. "Dus ik kom de dag wel door." 85 procent kans op genezing In de afgelopen vijftig dagen heeft Marco maar liefst 150 pillen geslikt. Met de eerste antibiotica is hij inmiddels gestopt, omdat hij anders resistent voor de medicijnen kon worden. Wel wordt hij in het traject goed gemonitord, door onder meer zijn bloedwaardes te beoordelen. Vorige week vrijdag werd dit voor de tweede keer gedaan, waarbij de resultaten ook worden doorgestuurd naar het ziekenhuis in Mexico. "Bij de eerste keer had ik bloedarmoede, maar ze zeiden dat dat normaal is na zo'n behandeling. En bij de tweede keer bloedprikken waren de waardes van mijn witte bloedcellen lager dan gebruikelijk. Maar ook hier hoef ik mij geen zorgen om te maken." Voor volgend jaar staat er een MRI-scan op de agenda. Dan kan worden beoordeeld of zijn ziekte MS is genezen, of dat het in ieder geval tot stilstand is gekomen. Volgens Marco is er met de behandeling 85 procent kans op genezing, maar houdt hij een kleine slag om de arm. "Misschien hoor ik wel net bij de andere 15 procent. Als de ziekte gestopt is, ben ik al helemaal tevreden. Dat zal iets zijn wat we van tevoren nooit hadden kunnen bedenken", vertelt Marco. "En alles extra is een mooie bonus." 'Tweede geboortedag' Marco is nog steeds ontzettend blij met alle steun die hij vanuit Zwaag ontvangen heeft. Zo werd er onder meer een inzameling gehouden, waardoor hij de behandeling in Mexico kon ondergaan. Met deze actie werd 70.000 euro opgehaald. "Ik zal nooit vergeten dat de mensen in Zwaag dit voor mij gedaan hebben." Naast zijn eigen verjaardag ziet de 49-jarige man uit Zwaag 19 maart als zijn tweede geboortedag. Toen kreeg hij namelijk zijn gezonde stamcellen terug in het Mexicaanse ziekenhuis. "Volgend jaar gaan we deze speciale datum vieren. Dat doen we dan ook met de andere Nederlandse patiënten."