Fietsers Spaklerweg hoeven voor het eerst in dik een jaar niet meer om te rijden

De Spaklerweg is voor het eerst in meer dan een half jaar weer begaanbaar voor fietsers. Door werkzaamheden, die al dik een jaar aan de gang zijn, moesten veel fietsers lange tijd flink omrijden.

De 'oude' Spaklerweg stond jarenlang bekend als gevaarlijk voor fietsers. Nu het gebied eromheen - een voormalig industrieterrein - steeds meer de vormen van een woonwijk aanneemt, wil de gemeente de weg veiliger maken. Dat betekent: bredere fietspaden, meer ruimte voor voetgangers en veiligere oversteekmogelijkheden.

Een nieuw tweerichtingsfietspad ligt er al sinds september, maar omdat daarna pas de rijbaan aangepakt werd, bleef een groot deel van de weg nog lange tijd onbegaanbaar. Omrijden via Park Somerlust, wat maandenlang nodig was, hoeft inmiddels niet meer. Ook de hekken en betonblokken die ter hoogte van de Omvalbrug op het fietspad waren neergelegd, zijn verdwenen.

Die tijdelijke ingrepen veranderden het gebied volgens veel fietsers, voetgangers en scooteraars in een verkeersdoolhof. "Het is heel rommelig en elke keer is het weer wat anders", klaagde een fietser destijds tegenover AT5. "En het duurt allemaal veel te lang."

Nog niet alle werkzaamheden op de rijbaan zijn voorbij. De laatste werkzaamheden hoopt de gemeente in juni af te ronden.