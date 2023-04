Alles weer uit de kast tijdens Koningsnacht en -dag in Amstelland: dit is er te doen 👑

Spijkerpoepen met in je ene hand een biertje en in je andere hand een zak met troep: morgen is het weer Koningsdag! Ook in Amstelland is natuurlijk weer van alles te doen. NH heeft per gemeente de leukste activiteiten voor je op een rijtje gezet.

Waar met Koningsnacht het feestje binnen plaatsvindt, is tijdens Koningsdag alles buiten. Dat betekent overal buitenbars en tentjes waar eten wordt verkocht. Toch heeft het feest dit jaar een zwart randje. Clown Hoky Poky (Jan Wilhelmis) die normaal gesproken tijdens Koningsdag de kinderharten sneller liet kloppen met verschillende optredens bij Abina, is vorige week overleden .

Natuurlijk is er langs de Amsterdamseweg ook weer een grote vrijmarkt, waar je heerlijk kunt kijken, kijken en eventueel kopen. De grootste vrijmarkt van Amstelveen loopt tot de Graaf Aelbrechtlaan. In het Oude Dorp van Amstrelveen is ook een grote vrijmarkt, live muziek en je kunt neerploffen bij een van de cafés.

Koningsdag in Amstelveen: oranje tom poucen en struinen over de vrijmarkt - NH Nieuws

Wil je op iets kleinere schaal koningsdag vieren in Amstelveen? Er zijn ook vrijmarkten bij De Meent in Middenhoven, op het Westwijkplein, in het Urbanuspark in Bovenkerk, in het Catharina van Clevepark in de wijk Randwijck en op het Stadsplein. Daar kun je tijdens Koningsnacht tussen 18.00 uur en 23:00 uur ook terecht voor verschillende optredens en een licht- en vuurshow.

Zoals ieder jaar gaat de burgemeester samen met andere prominente Amstelveners in een vrolijk versierde bus verschillende wijken in de gemeente af. Ook de senioren worden niet vergeten. Amstelveen Oranje deelt meer dan 3000 oranje tompoucen uit in de verzorgingshuizen. "Zodat ook de ouderen kunnen genieten tijdens deze feestelijke dag", aldus bestuurslid Sandra van Engelen. Bijna alle Amstelveense wijkcentra zijn open en organiseren activiteiten. Alleen wijkcentrum Alleman en wijkcentrum De Bolder zijn dicht.