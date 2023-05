Avondvierdaagse Amstelland: deze gaan ondanks het vrijwilligerstekort nog wél door

Vanwege een tekort aan vrijwilligers gaat in steeds meer plaatsen de avondvierdaagse niet door. NH zet op een rijtje aan welke avondvierdaagsen in Amstelland je nog wel kunt meedoen.

"Ik vrees dat dit het laatste jaar gaat worden", vertelt Doenja Verkerk. Het vrijwilligerstekort in Uithoorn ligt vooral bij de voorbereiding: met maar twee bestuursleden organiseren zij de avondvierdaagse. "Het is simpelweg te veel werk om met zijn tweeën te doen."

In vergelijking met andere avondvierdaagsen is dit een klein aantal vrijwilligers. "Meestal zijn er meer dan vijftig vrijwilligers nodig", vertelt voorzitter Erik Jan Grapendaal. "Maar in het Amsterdamse Bos hoeven de kinderen geen wegen over te steken, waardoor we geen verkeersregelaars nodig hebben."

Inschrijven kon via voorinschrijving. Er zijn geen tickets meer beschikbaar, doordat het maximumlimiet van 3.000 deelnemers al is bereikt. De scholen die eerder meegedaan hebben werden eerst benaderd. Vervolgens werden nieuwe scholen gecontacteerd.

In de gemeente Aalsmeer is het ieder jaar weer een spannend verhaal om genoeg vrijwilligers te krijgen. "Maar het is in Kudelstaart weer gelukt", vertelt voorzitter Pieter Mäkel. Dat is anders voor de avondvierdaagse in Aalsmeer, die door het tekort aan vrijwilligers sinds vorig jaar niet meer doorgaat.

Festiviteit voor eigen inwoners

De avondvierdaagse in Kudelstaart heeft bij het aanvragen van de vergunning geen rekening gehouden met deelnemers uit andere dorpen. "Er zullen vast wel wat Aalsmeerse kinderen komen", vertelt Pieter. "Het is niet zo dat we kinderen uit andere dorpen weigeren, maar we maken er ook geen reclame voor. Het is toch vooral een festiviteit voor eigen inwoners."