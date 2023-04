Het is weer Koningsdag: dit zijn onze vijf leukste tips voor 't Gooi

Koningsdag in 't Gooi wordt weer één groot feest. Iedereen maakt zich op voor een heerlijke dag. Koud maar droog, dus alles kan uit de kast én van zolder voor de verjaardag van onze koning. Heb jij al plannen? Dit zijn onze vijf leukste tips.

1. Laren: ‘Ringsteken voor dames met cabrio’s’. Dit jaarlijkse evenement vindt plaats op de Brink om 13.30 uur. Wees er op tijd bij voor een plekje. Niet gelukt? Geen nood! Onze verslaggever is erbij voor een uitgebreid verslag.

2. Eemnes: De Solexrace. Om 10.30 uur aan het Torenzicht staan de stoere ‘bikers’ klaar voor een zinderende wedstrijd. Een helm is vanaf dit jaar verplicht, liefst zo origineel mogelijk versierd en daar wordt ‘streng’ op gecontroleerd.

3. Ankeveen: Zin in een sportieve Koningsdag? Doe dan mee dan de Weilandgames. Allemaal spellen rondom snelheid en behendigheid. Meedoen kan vanaf 12 jaar op het terrein van de Ankeveens ijsclub aan het Stichts End. Inschrijven voor 12.00 uur.

4. Hilversum: De grootste vrijmarkt van het Gooi is hier. Schatgraven tussen de oude spullen van een ander. Wees er op tijd bij, want het mooiste is als eerste weg en dat kan al vanaf zes uur 's ochtends.

5. Kortenhoef: Afdansen! Op het parkeerterrein van sporthal De Fuik staat om 15.30 uur de bekende feestband uit Hilversum Fusebox op het podium. Meezingen, dansen. Hier is het feestje!