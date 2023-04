Bij de bouw valt er nog veel te winnen voor het klimaat en de portemonnee

Studenten hoef je niks te vertellen over duurzaamheid want dat snappen ze wel, maar om duurzaam te wonen zijn ze afhankelijk van hun huisbaas. Studentenhuisbaas DUWO laat zien hoe het kan. En standbouwer Fiction Factory gebruikt afvalhout om hippe stands te maken.

In de bouw wordt er traditioneel veel materiaal weggegooid, maar de sector is bezig met een inhaalrace om te laten zien dat het ook anders kan. Standbouwer Fiction Factory gooit afvalhout niet meer weg maar verwerkt het in nieuwe stands. En Studentenhuisvester DUWO heeft een bestaand studentenhuis in Amsterdam gasloos gemaakt. Goed voor het klimaat en het scheelt de studenten 100 euro per jaar.