Cameratoezicht moet Enkhuizer plein veiliger maken: afgelopen twee jaar 143 incidenten

Het Koperwiekplein in Enkhuizen - Maarten Edelenbosch/NH Nieuws

De motie werd gisteravond aangenomen. Ook burgemeester Eduard van Zuijlen is voorstander van het plaatsen van camera's. Volgens hem zijn er in de afgelopen twee jaar 143 incidenten gemeld bij de politie, 45 aangiftes gedaan en 19 verdachten aangehouden. "Zo'n 40 procent betreft overlast, zo'n tien procent betreft diefstal en er zijn een aantal geweldsincidenten", zegt hij. "Ook jongeren en jongerenwerkers juichen de komst van camera’s toe." Volgens Gerhard van Galen (CDA) - indiener van de motie - voelen vooral ouderen zich onveilig. Ze durven 's avonds niet meer te pinnen of hun medicijnen uit de apotheekautomaat te halen. "Ze voelen zich niet veilig, omdat er op straat veel jongeren rondhangen of met hun auto's op het parkeerterrein staan. Ook is er sprake van drugsoverlast." Beveiliger Hij spoort het college aan om na te denken over de veiligheid van omwonenden en bezoekers. Het cameratoezicht op en rondom het Koperwiekplein in Enkhuizen moet het winkelcentrum veiliger gaan maken. "Bezoekers van de apotheek, huisartsenpraktijk, kinderopvang en De Bonte Veer voelen zich er niet veilig. Niet voor niets huurt de Vomar sinds een paar maanden een beveiliger in", aldus Van Galen. Sinds 2019 is cameratoezicht in de gemeente Enkhuizen toegestaan, nadat de gemeenteraad de APV heeft aangepast vanwege diefstallen, vernielingen en drugshandel bij het station. Van Zuijlen: "De politie heeft een positief advies uitgebracht. Alleen het Openbaar Ministerie moet nog z'n zegen geven. Maar daarna zal ik het gaan regelen."