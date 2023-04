Bestelbus knalt vol op vrachtwagen met pech: N307 lange tijd afgesloten

Een bestelbus is vanochtend hard achterop een vrachtwagen met pech gereden op de N307 bij Venhuizen. Daardoor is de weg op dat punt afgesloten. De bestuurder van de bestelbus is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 6.30 uur. Volgens een woordvoerder van de politie stond de vrachtwagen met een klapband stil op de weg.

De hulpdiensten kwamen snel op het ongeluk af. De bestuurder van de bestelbus raakte lichtgewond en moest ter controle mee naar het ziekenhuis.

Enorme schade

De schade aan de bestelbus is enorm. De impact van de botsing was zo groot dat het motorblok uit het voertuig is geslingerd. Ook de vrachtwagen liep schade op bij het ongeval, maar de bestuurder daarvan was ongedeerd.

Door het ongeluk en de bergingswerkzaamheden was de N307 bij Venhuizen geruime tijd dicht. Rond 8.50 uur werd de weg weer geopend voor verkeer.