Wateroverlast Monnickendam verholpen, alle huishoudens hebben weer water

De wateroverlast als gevolg van lekkende waterleidingen in Monnickendam is verholpen. Elf huishoudens hadden daardoor gisteren geen water, maar zijn inmiddels weer voorzien. De straat Het Zand stond gisteren helemaal blank en er zakte een auto deels weg in een zogenaamd sinkhole.

Waterleidingsbedrijf PWN meldde gisteren aan NH dat er rond 18.00 uur lekken waren ontstaan aan de waterleidingen. Vooral op Het Zand was de overlast groot: daar stond razendsnel de hele straat onder water. Ook ontstond er een sinkhole in de weg, waar een auto deels in is weggezakt.

De waterdruk was in Monnickendam, Uitdam en op Marken door de lekken slecht of zelfs helemaal weggevallen. Uiteindelijk wist het waterbedrijf de schade te beperken tot elf huishoudens zonder water in Monnickendam. De bewoners kregen vervolgens flessen met water.

De problemen met de waterleiding waren gisteravond om 23.15 uur weer verholpen, meldt PWN aan NH. Ook de huishoudens zonder water zijn weer voorzien. Het is nog niet bekend hoe het met de straat met het sinkhole is.