Slechte of helemaal geen waterdruk in Waterland door lekkage in Monnickendam

Aan waterleidingen in Monnickendam en op Marken zijn vanavond lekken ontstaan. Daardoor is een grote storing in het gebied, waar de waterdruk erg laag is en in veel gevallen zelfs helemaal is weggevallen.

Het Zand, een straat in Monnickendam, staat volledig blank. Minstens een auto is daar deels de grond in gezakt. Volgens PWN Waterleidingsbedrijf zijn de lekken rond 18.00 uur ontstaan. In Monnickendam, Uitdam en op Marken is de waterdruk daardoor slecht of zelfs helemaal weggevallen.

Hoe laat de storing is verholpen kan PWN nog niet zeggen. Ze raden mensen die problemen hebben met de waterdruk aan om de website voor storingen in de gaten te houden.

Update: PWN laat om 20.20 uur weten dat het lek gevonden is en dat ze aan de slag gaan met de reparatie. Naar verwachting is het probleem vanavond, of in de loop van morgenochtend opgelost.

In eerdere berichtgeving spraken wij van honderden huizen zonder water. Dit blijkt niet te kloppen. In Monnickendam hebben 11 huishoudens geen stromend water. PWN brengt hen flessen met water.