Dit zijn de 38 Amsterdammers die dit jaar een lintje krijgen

Een benoeming in de Orde van Oranje Nassau is voor mensen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving of iets uitzonderlijks hebben gepresteerd. Zoals Gerbrand Bakker, één van Nederlands meest succesvolle schrijvers. Ook Arendo Joustra, de hoofdredacteur van Elsevier Weekblad, en Jacques van den Broek, ex-directeur van Randstad, konden zich verheugen op een onderscheiding.

De meesten, 33 in totaal, waren persoonlijk aanwezig in het Concertgebouw om het lintje opgespeld te krijgen door burgemeester Femke Halsema. Vrienden en bekenden hadden hen met smoezen daarheen gelokt. Vijf afwezigen zijn vooraf gebeld door de burgemeester met het heugelijke nieuws.

Een andere bekende naam is die van Mitchell Esajas. Hij richtte in 2011 The Black Archives op, een historisch archief gericht op zwarte en niet-westerse geschiedenis. Ook was hij betrokken bij de BlackLivesMatter-demonstraties. Ook de naam van Coby van Berkum, voormalig stadsdeelvoorzitter van Noord, is voor veel Amsterdammers niet onbekend.

Vrijwilligerswerk

Veruit de meesten kregen hun onderscheiding echter voor hun jarenlange inzet voor sport- en buurtverenigingen en ander soort vrijwilligerswerk. Olaf Olmer is sinds 1994 verbonden aan de Hofkerk in de Watergraafsmeer en was nauw betrokken bij de restauratie van het kerkgebouw. Miek Hueting doet sinds 2007 vrijwilligerswerk voor Stichting Zwerfdier, de afgelopen 11 jaar ook als voorzitter van het bestuur. En Franklin Ollivieira hielp naast zijn baan als docent talloze mensen bij het leren van de Nederlandse taal.

De Orde van Oranje Nassau bestaat uit zes zogeheten graden. Vanaf vandaag mogen twintig Amsterdammers zich Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Zestien anderen werden er Ridder, één graad hoger. En twee gehuldigden - Bakker en Van den Broek - werden officier.