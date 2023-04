Toch vrijmarkt in Wormerveer: burgemeester spreekt zich uit en slagboom gaat dicht

Door alle bureaucratie is voor Michel Schermer de lol er wel vanaf. "Je bent verantwoordelijk als er iets gebeurt. Alles moet daarom dichtgetimmerd worden tegenwoordig", legt hij eerder aan NH uit. Michel heeft daarom besloten de vrijmarkt dit jaar niet te organiseren.

Aansprakelijkheid

Voor de Wormerveerder is veiligheid heel belangrijk. Het is wel eens gebeurd dat er iemand met een auto de vrijmarkt opreed. Daarom plakt hij van te voren de borden af en zet hij hekken neer. Dit kon voorheen zonder bombarie, maar hij moet sinds kort en vergunning aanvragen en het via de officiële wegen uitvoeren. Dit komt door een nieuwe wet, die sinds 2021 bestaat. Organisatoren zijn dan aansprakelijk voor eventuele ongevallen.

Het zorgt voor extra verantwoordelijkheid bij de Wormerveerder. "Voor hetzelfde gebeurt er iets met een kind", legt Michel uit. Daarnaast kost alle rompslomp met betrekking tot de vergunningsaanvraag veel tijd en daarom gooit hij dit jaar de handdoek in de ring. De burgemeester vindt het jammer dat door de wet de georganiseerde vrijmarkt niet doorgaat.

Niet de bedoeling

Hamming: "De gemeente wil vooral mogelijk maken. Koningsdag moet een feestje zijn voor iedereen, vooral voor kinderen die op kleedjes willen zitten om spulletjes te verkopen. Dat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) er nu voor zorgt dat initiatiefnemers geen activiteiten meer willen ondernemen kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn."

De burgemeester is daarom in gesprek gegaan met Michel. Die ziet het niet zitten om op korte termijn toch nog iets te organiseren, maar is wel blij dat er weer mogelijkheden zijn voor volgend jaar. "Het heeft heel wat teweeg gebracht", zegt Michel over zijn woorden eerder aan NH. "Ik hoop dat ze iets kunnen bewerkstelligen, dat het wel door kan gaan."



Voor dit jaar zal de burgemeester de slagbomen dicht doen. Zo kunnen Wormerveerders toch veilig hun spullen verkopen. Of de woorden van de burgemeester iets bij het Rijk teweeg zal brengen, moet later blijken. "Wij zullen ons hard maken om te kijken hoe we zaken voor dit soort mensen WEL mogelijk kunnen maken", aldus Hamming. De burgemeester vervolgt: "Juist omdat dit kleur geeft aan Zaanstad en in dit geval aan Koningsdag."