Van trouwe vrijwilliger tot mantelzorger: 42 lintjes uitgedeeld in West-Friesland

Het is niet weg te denken uit Nederland: de jaarlijkse lintjesregen. Ook vandaag 'regende' het lintjes in West-Friesland. Maar liefst 42 West-Friezen kregen van hun burgemeester een koninklijke onderscheiding opgespeld voor hun tomeloze inzet: van mantelzorger tot EHBO-instructeur en van raadslid tot trouwe vrijwilliger.

Niet meer dan trots is de gemeente op de vrijwilligers die vandaag in het zonnetje zijn gezet. "Zij zijn de kurk waarop de samenleving drijft, zij maken het verschil voor de leefbaarheid in de dorpen en stad."

Het Wervershoofse echtpaar Dick en Joke van der Blom zijn vandaag allebei benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Samen zetten zij zich al jaren in voor de plaatselijke EHBO-vereniging. Dick is heel lang voorzitter geweest en Joke als instructeur. "In Wervershoof zien ze Joke als de ‘moeder van de EHBO-vereniging'."

Opvallend is dat er dit jaar geen jeugdlintjes worden uitgereikt in de gemeente Hoorn. Volgens een woordvoerder omdat er niemand is voorgedragen.

In Hoorn zijn er in de Oosterkerk vanmorgen 13 lintjes uitgereikt, het grootste aantal van alle West-Friese gemeenten. Twee van hen zijn benoemd tot Ridder van de Orde van Oranje-Nassau. Het gaat hier om Freek Groenendijk en Erik Müller.

In zowel Drechterland als Stede Broec zijn er zes lintjes uitgereikt. In de gemeente Stede Broec is één iemand benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Jan Ettes uit Grootebroek. De 72-jarige West-Fries zet zich al jaren in voor de gemeenschap. Hij doet vrijwilligerswerk bij de Streker Atletiek Vereniging en theater Het Pastkantoor. Ook is hij bestuurslid bij Historische Vereniging Oud Stede Broec en is oprichter en raadslid van de politieke partij Open en Duidelijk Stede Broec.

In zowel Enkhuizen als Opmeer wordt dit jaar maar één lintje uitgereikt. In Enkhuizen is dat voor Jan Pieter Reinstra, die jarenlang vrijwilligerswerk heeft gedaan voor het Koninklijk Stedelijk Muziekkorps Enkhuizen en Muziekvereniging Dindua. Ook is hij actief voor de Westerkerk en is hij vrijwilliger geweest voor PKN Medemblik.