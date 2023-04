Einde aan bergen afval? Gemeente plaatst afvalbakken rond Spiegelplas

Elke zomer wordt het gebied rondom de Spiegelplas in Nederhorst Den Berg veel gebruikt voor recreatie. Hierbij bleef ook het nodige afval liggen.

Buurtbewoners stoorden zich aan de hoeveelheid afval en kwamen in actie bij de gemeente. Dit is de reden waarom er nu nog voordat het zomerseizoen is begonnen al containers zijn geplaatst door Natuurmonumenten.

Proef

Het is echter een proef, dus de bakken staan sinds maandag tot eind september bij de plas om te kijken of het vuilnis nu ook echt wordt opgeruimd.