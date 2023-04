Extra maatregelen op Kloveniersburgwal vanwege slechte staat kade

De kademuur van de Kloveniersburgwal is al jaren toe aan het herstel. De gemeente besloot in 2019 om de kade te stabiliseren om zo de druk op de kademuur af te nemen. Het herstel van de kade staat gepland in 2024, maar om de kade tot die tijd in stand te houden zijn er extra maatregelen nodig.

In 2021 werden er acht parkeerplaatsen op de kade afgesloten en is er een verbod ingesteld voor voertuigen die zwaarder zijn dan 30 ton. Omdat de kade nog steeds beweegt en daarom risico's met zich meebrengt, worden die maatregelen verder uitgebreid.

Lichter verkeer en te zware plantenbakken

Voertuigen die zwaarder zijn dan 7,5 ton zijn straks tussen de Nieuwe Hoogstraat en de Nieuwmarkt niet meer welkom. Het nieuwe verbod gaat gelden vanaf het moment dat de gemeente de verkeersborden heeft geplaatst. De gemeente verwacht dat dat binnen enkele weken geregeld moet zijn. In een brief aan bewoners geeft de gemeente mee dat als mensen verhuizen of als zij grote spullen bestellen dat zij rekening moeten houden met de nieuwe regel. Ook ondernemers die door middel van een zwaar voertuig worden bevoorraad worden geadviseerd om contact op te nemen met hun leverancier.

Daarnaast blijken de betonnen plantenbakken die op de acht parkeerplaatsen staan, om zo te voorkomen dat er geparkeerd wordt, te zwaar en moeten deze worden vervangen door een lichtere afzetting. Speciaal voor Koningsdag worden er nog hekken op de kade geplaatst om zo te voorkomen dat er te veel mensen op gaan staan. Het eventuele verkeer dat door de drukke binnenstad wil rijden kan nog wel over de Kloveniersburgwal rijden. Na Koningsdag worden de hekken weer weggehaald.