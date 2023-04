Muisstil blokken in de nok: studeren in de bieb is na verduurzaming weer 'chill'

Het was er ’s zomers altijd snikheet en ‘s winters moest je er een trui aan. Ook de bibliotheek in het centrum van Haarlem ontkwam niet aan verduurzaming. Het gebouw is in een jaar tijd flink aangepakt, maar helemaal klaar is de bieb nog niet. Met de examens in aantocht is dat geen reden de populaire studiezolder nog langer gesloten te houden.

De studiezolder. - Fred Segaar/NH Nieuws

Zet een stuk of veertig middelbare scholieren bij elkaar en de ruimte verandert in een kippenhok. Hoe anders is dat in de nok van Bibliotheek Zuid-Kennemerland in de Gasthuisstraat. Het is er muisstil. Zelfs de oude vloer kraakt niet meer na de bijna voltooide opknapbeurt. ''Ik ben blij dat ik hier weer terecht kan, thuis word ik steeds afgeleid'', zegt Roos, die op het Kennemer College zit en zich voorbereidt op haar havo-examen.

Examens Zo hoort Mart Riepma het graag. Hij is verantwoordelijk voor de communicatie bij de bibliotheek en nooit eerder heeft hij iets met meer plezier 'gecommuniceerd' dan de vervoegde openstelling van de studiezolder. ''Er moet hier nog het één en ander gebeuren, de officiële heropening is over een week of twee. Maar we weten hoe graag ze hier komen studeren, zeker nu de examens eraan komen. Dus leek het ons goed alvast open te gaan."

"Het is hier zó chill studeren" Roos, bezoeker van de studiezolder

De ramen van de studiezolder zijn vervangen, er ligt een nieuwe vloer in en een klimaatbeheersingssysteem houdt de lucht fris en de temperatuur stabiel. ''Wat me vooral opvalt, is dat het minder gehorig is”, zegt Amelie, leerling van het Lyceum Sancta Maria. Ze zet de puntjes op de i van haar voorbereiding op het vwo-examen. ''Toen de studiezolder tijdelijk dicht was, moesten we beneden in de bibliotheek zitten. Dan moest je echt op tijd zijn om een plekje te kunnen vinden. En het was er minder rustig. Hier is het zó chill studeren.''