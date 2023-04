Scherpe kantjes van betaald parkeren afhalen of via rechter het tij keren?

De beslissing van de Haarlemse gemeenteraad om betaald parkeren in een tiental Haarlemse woonwijken in te voeren, wordt er niet om teruggedraaid. Maar de lokale VVD hoopt met een eigen onderzoek op straat én online wel de scherpe kantjes ervan af te halen. Maar een paar burgers hopen het hele plan voor betaald parkeren toch nog onderuit te halen. Zij maken zich op voor een rechtszaak om alsnog een referendum af te dwingen.

"Het leeft enorm onder Haarlemmers, die willen input leveren." Van Kessel hoopt dat het college dat niet naast zich neerlegt. Toch kozen de wethouders een half jaar geleden voor een prompte lancering van hun plan, met daarbij ook de afschaffing van het draagvlakonderzoek. Vóór de gemeentelijke verkiezingen was gebruikelijk dat een wijk met zo'n onderzoek aan kon geven of betaald parkeren nodig was. Nu vindt het gemeentebestuur dat het probleem van teveel auto's in de stad alleen maar met de rigoureuze aanpak opgelost kan worden.

Na één ochtend kaarten uitdelen met een link naar een enquête, weet fractievoorzitter Peter van Kessel van oppositiepartij VVD dat de actie een hiaat opvult, die volgens hem het gemeentebestuur heeft laten liggen. Ruim vierhonderd mensen hebben al deelgenomen aan het onderzoek. De enquête wordt nu verspreid via social media en de VVD-raadsleden gaan nog een paar keer de wijken in om de kaarten uit te delen.

Kloof

Ondanks deze kordate weg voorwaarts, denkt VVD'er Van Kessel met deze kaartenactie de kloof tussen de Haarlemmers en het linkse stadsbestuur te kunnen dichten. "We gaan het college niet van hun hoofdbeslissing af krijgen, maar misschien kunnen we de tarieven voor de vergunning lager krijgen, maken ze de bezoekersregeling wat ruimhartiger en worden er meer parkeergarages gebouwd."

Want tot nu toe ziet Van Kessel dat er nog niet veel van de bouw van ondergrondse parkeergelegenheden terecht komt, omdat het duur is voor projectontwikkelaars. En de angst dat bezoekers minder langs komen, hoort hij ook al veel op straat. "Of mensen die ons vertellen dat hun volwassen kinderen op de zolderkamer wonen en voor hun werk wel een auto nodig hebben. Daar wordt het wel prijzig voor. Misschien dat we voor deze problemen een oplossing kunnen zorgen."

Rechtszaak over referendum

Ondertussen is een advocaat van de twee referendumaanvragers tegen het betaald parkeren bezig met de voorbereidingen van de rechtszaak. Het bezwaar en het verzoek om een voorlopige voorziening door de rechter moet voor 1 mei ingediend worden. Wim Kleist en Frans de Goede zijn ervan overtuigd door ervaringen in andere gemeenten met bezwaren tegen het afwijzen van een referendum, dat de rechter hen in het gelijk zal stellen.

De rechtszitting zal naar verwachting een paar weken later worden gehouden. Als de rechter de Haarlemmers in het gelijk stelt, moeten er nog wel 4.000 handtekeningen binnen zes weken ingezameld worden om het referendum ook echt af te dwingen.