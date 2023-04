Fietser zwaargewond na aanrijding op kruising Amstelveens Kazernepad

Een fietser is vanmiddag zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding met een auto op de kruising Noorddammerlaan-Kazernepad in Amstelveen. In januari werd een berijder van een e-bike op ditzelfde kruispunt geschept door een auto.

Nadat de melding vanmiddag in de meldkamer was binnengekomen werd direct een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer is uiteindelijk met spoed via de weg naar het ziekenhuis vervoerd. Dat laat de politie weten aan NH Nieuws. "De automobilist is gelukkig wel oké", aldus de woordvoerder.

Over de toedracht van het ongeluk kan de politie nog niets zeggen. De VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) is onderweg om te onderzoeken wat er precies is gebeurd.