Wat gaat er gebeuren met het gebouw van de bibliotheek Hilversum?

De bibliotheek Hilversum gaat verhuizen naar de Gooische Brink en daarom is hun huidige pand, Villa Erica, in de verkoop gekomen. Het grote bord in de voortuin doet de vraag rijzen: wie gaat Villa Erica kopen? Wie kan het monumentale pand betalen en wat gaat erin komen?

Al snel, op 30 juni, zal een beslissing worden genomen wat de toekomst gaat worden van het karakteristieke pand aan de ’s Gravelandseweg. Eén ding is duidelijk, het gebouw heeft een maatschappelijke bestemming, dus woningen, kantoren, winkels of horeca zal het niet gaan huisvesten, zoals wel in het verleden het geval was.

Villa Erica begon in 1844 als kostschool voor jongens, maar sloot twintig jaar later alweer de deuren om als woonhuis voor een rijke familie verder te gaan. In 1897 werd het een chique hotel, het ‘Oranjehotel’, met prachtige ‘salons’ voor bijeenkomsten, maar vijftien jaar later in 1912 bleek het vernieuwende concept niet aan te slaan en ging het hotel dicht.

Veiling

In 1932 kocht het bestuur van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek het pand voor 32.000 gulden. Voor die tijd een enorm bedrag, maar nu een schijntje. Villa Erica gaat straks bij veiling worden verkocht en de bibliotheek bepaalt zelf mee wie het mag kopen. Op 15 en 31 mei zijn de kijkdagen voor geïnteresseerden, op 16 juni mogen potentiële kopers bieden.