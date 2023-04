Burgemeester Bloemendaal woest over hakenkruizen in Vogelenzang en Overveen

In Bloemendaal zijn afgelopen weekend twee hakenkruizen op de openbare weg gespoten. Dat meldt burgemeester Elbert Roest op Facebook. De hakenkruizen zijn inmiddels onherkenbaar gemaakt. De burgemeester doet aangifte voor het plaatsen van de hakenkruizen.

Een van de twee hakenkruizen werd gevonden op het wegdek van de Duinlustweg in Overveen. Dat is vlakbij het populaire restaurant Kraantje Lek. De tweede werd ontdekt op het viaduct in Vogelenzang.

De burgemeester geeft in zijn bericht aan dat hij aangifte doet van discriminatie. Hij noemt het 'onacceptabel en verwerpelijk'. Roest maakt zich kwaad dat deze uitingen van nationaalsocialisme juist in de week voor 4 en 5 mei zijn aangebracht. Hij roept eventuele getuigen op zich bij de politie te melden.