Amsterdam aA nl Studenten besparen geld door verduurzaming studentencomplexen

Studenten op het Amsterdamse Science Parc besparen 100 euro per jaar sinds hun studentenhuizen van het gas af zijn. De verduurzamingsslag levert dus in meerdere opzichten winst op. Tijdens de bouw van het laatste studentencomplex is een Warmte Koude Opslag (WKO) aangelegd die zij delen met het bedrijf aan de andere kant van de straat.

Het Nikhef en de studentencomplexen wisselen warmte en koeling uit - NH Nieuws

De WKO werkt als volgt. De overburen van het Nikhef, een instituut voor fysica, zoals elementaire deeltjes en kernenergie, hebben koeling nodig voor hun computersystemen. Dat koelwater wordt warm en verdwijnt onder de grond in een soort thermosfles, tot studenten die warmte nodig hebben. Vervolgens wordt koud water uit de studentencomplexen weer afgevoerd naar het Nikhef. Daarnaast staan er op het dak warmtepompen, zodat de 800 studenten per complex warm kunnen douchen. Maar de verduurzamingsslag houdt daar niet op, vertelt Guido van Poppel van DUWO studentenhuisvesting in het televisieprogramma Pak An Groen. De gemeenschappelijke ruimtes worden in samenspraak met de studenten met tweedehands meubels ingericht. Verder wordt er volop geëxperimenteerd, zoals in Delft met de opvang van rioolwater in enorme zakken, die als basis dienen voor een waterpomp. Die zogeheten 'schijtzakken' besparen 40 tot 50 procent van het gas.

Met de opvang van rioolwater wordt 40 tot 50 procent bespaard op gas - Frans Pieter de Jong, DUWO