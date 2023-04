Loosdrechter Ben Copier van de bekende gele ijsboot overleden

Ben Copier, de man achter de bekende gele ijsboot op de Loosdrechtse Plassen, is overleden. Dat laat zijn familie weten aan NH. Ben was al langere tijd ernstig ziek en overleed in de nacht van maandag op dinsdag op 83-jarige leeftijd.

"We willen iedereen bedanken voor de ongelofelijk lieve reacties. Ze waren en zijn nog altijd een steun voor ons allen", zo laat de familie weten. "Ben overleed op 83-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn vrouw."

Ben Copier leed al langere tijd aan kanker. Vorige week sprak NH nog uitgebreid met Ben over zijn ziekte en zijn tijd op de ijsboot. Hoewel het niet altijd even goed met hem ging, wilde de Loosdrechter niets liever dan nog een keer met zijn zoon Tom het water op gaan. "Om de laatste ijsjes te verkopen, maar het belangrijkste is dat wij nog samen gaan varen."

December vorig jaar kreeg Ben een hevige longaanval, waarna hij in het ziekenhuis belandde. Vlak voordat hij ontslagen werd uit de revalidatie, werd er nog een scan gemaakt. Tegen alle verwachtingen in bleek dat hij kanker met uitzaaiingen op zijn lever had. Uit de tweede scan bleek dit al jaren aan de gang te zijn.

Bekendheid

Al zeventien seizoenen lang ging Ben tijdens het hoogseizoen de Loosdrechtse Plassen op om ijs te verkopen vanaf zijn gele boot. In deze zeventien jaar tijd is Ben een bekendheid op en rond de Plassen geworden. Zelfs als het publiek Ben niet bij naam kende, kenden ze de gele ijsboot wel degelijk.

Over de uitvaart had Ben al goed nagedacht. Zo zal de kist vanuit zijn woning op de ijsboot een stukje over de Plassen varen om daarna aan wal gebracht te worden. Zijn as wordt uitgestrooid op zijn favoriete eiland, namelijk Markus Pos. "Dat was mijn eigen idee." Ook komt er zelfs een beeldje op het eiland, ter nagedachtenis aan Ben Copier.