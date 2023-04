Bedelaars in Kersenboogerd nog steeds 's nachts aan de deuren

's Nachts wordt er bij mensen aangebeld of op ruiten geklopt en overdag wordt er om geld gevraagd bij de pinautomaat: er wordt nog steeds gebedeld rondom het stationsgebied in de Kersenboogerd. Een probleem wat al een paar jaar speelt, stelt Ellen van der Knaap die er namens Fractie Tonnaer vragen over stelt.

Er moet gehandhaafd worden en een einde komen aan de jarenlange overlast, vindt Van der Knaap. Zij ziet vooral de kwetsbare doelgroep slachtoffer worden. "Kwetsbaren ouderen of kinderen worden aangesproken. Als zij geen contant geld hebben en hun telefoonnummer geven, worden er door de bedelaars Tikkies verstuurd."

Volgens omwonenden gaat het om vaak dezelfde bedelende vrouwen die er doorgaans uitgedost en netjes in de make-up bij lopen. Zo werd bewoner Dion Swart in oktober 2021 uit zijn bed gebeld, waarbij een dame om 20 euro voor de trein vroeg.

"Zelfde personen"

"Ze zijn ook bij mij weer aan de deur geweest even geleden. Toen was het na 1.00 uur 's nachts. Ik heb netjes verzocht of ze op wilden donderen, toen gingen ze mopperend weg", omschrijft bewoner Bianca Zwezereijn uit de Kersenboogerd.

Vaak ziet ze de vrouwen op het Betje Wolffplein staan. "Ik heb ze ook tweemaal betrapt op stelen en er melding van gemaakt. De winkel reageerde gelaten: wat kunnen we er nog aan doen?" Bianca waarschuwde eerder al in de Facebookgroep Kersenboogerd Hoorn om goed op te letten en geen geld af te staan. "Wat ik hoor gaat dat op aan drugs."

Verbod

Een structurele oplossing blijkt nog niet gevonden, terwijl bedelen verboden is. Sinds het in september 2021 in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in Hoorn werd opgenomen, is het niet toegestaan om aan de weg of in de publieke ruimte te bedelen.

Anderhalf jaar later is de overlast volgens Fractie Tonnaer nog onveranderd. Omwonenden die melding maken, krijgen enkel het advies om te blijven melden zodat er bij de politie een dossier kan worden opgebouwd. Van der Knaap wil dan ook weten waarom en hoe lang zo'n dossieropbouw duurt en benadrukt dat met name kwetsbare mensen de dupe worden van de bedelarij.

Ook Bianca is van mening dat er meer gedaan moet worden. "Er zijn nu ook anderen bijgekomen die bedelen. Daar heb ik al tweemaal de politie voor gebeld. Ze staan voor de supermarkt en vangen een bak geld, en lopen intussen met een dure telefoon in de hand rond. Ik vind dat er te weinig aan gedaan wordt, er staan nota bene camera's op het winkelcentrum. Handhaven en goede zorg. Het is al zo lang aan de gang."