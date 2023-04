Opgerolde wietplantages waren risico voor stroomvoorziening in heel Zwaanshoek

Met het oprollen van enkele wietplantages in Zwaanshoek is de kans een stuk kleiner geworden dat de rest van het dorp later dit jaar in het donker zit. Als alle plantages operationeel zouden zijn, zouden ze zoveel stroom verbruiken dat de spanning op het lichtnet in de rest van het dorp mogelijk te laag zou worden.

Wietplanten uit opgerolde plantage Zwaanshoek - VLN

Dat bevestigt een woordvoerder van Liander tegenover NH Nieuws, naar aanleiding van berichtgeving van de politie op Facebook. "Ik weet niet precies hoeveel huishoudens Zwaanshoek telt, maar de plantages zouden een hoeveelheid stroom kunnen vragen waar het net niet op berekend is. Dat kan dan spanningsproblemen opleveren, in de straat of voor meerdere straten."

De energievoorziening in Haarlemmermeer staat door verschillende factoren onder druk. Onder andere door de toenemende bedrijvigheid, woningbouw en de aanwezigheid van Schiphol is er al een capaciteitstekort voor grote aansluitingen, wat er in de praktijk op neerkomt dat Liander geen verzoeken om grote aansluitingen meer honoreert. De kans bestaat dat de netbeheerder op termijn ook 'nee' moet verkopen aan partijen die een middelgrote of kleine aansluiting nodig hebben. Om te voorkomen dat het straks ook huishoudens geen stroomaansluiting kunnen krijgen, staat er nieuwe verdeelstation in de planning. Dat moet aan de Incheonweg in Rozenburg komen, maar is naar verwachting op z'n vroegst in 2025 klaar zal zijn.

Met ruim 1.000 inwoners verdeeld over 700 huishoudens in 18 straten is Zwaanshoek een van de kleinere kernen van Haarlemmermeer. Die kleine aantallen maken het voor Liander dan ook aannemelijk dat de stroomvoorziening in heel het dorp instabiel zou kunnen worden zodra alle plantages in bedrijf zouden zijn.

Wietplantes gevonden in loodsen Bennebroekerweg Zwaanshoek - VLN

Zover zal het niet komen, met dank aan buurtbewoners die de politie tipten over verdachte zaken rond de panden. Nadat de politie in een loods achter de voormalige aardappelhandel van Schrama een operationele plantage van zo'n 200 planten had ontdekt, werden in een aangrenzend pand nog enkele plantages in opbouw aangetroffen. Lees verder onder post

De wietplanten zijn in beslag genomen en worden vernietigd, net als de apparatuur. Ook heeft de politie een BMW in beslag genomen. De politie wil niet kwijt hoe ze de plantages op het spoor zijn gekomen. Brand Liander benadrukt dat hennepkwekerijen zoals deze, waarvoor illegaal stroom wordt afgetapt, niet alleen risico vormen voor de stroomvoorziening. Ook het risico op brand en elektrocutie is in bij kwekerijen met provisorisch aangelegde elektriciteitsvoorzieningen veel groter.